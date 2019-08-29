غلق حمام سباحة بمركز شباب بني سويف الجديدة بعد غرق طفل

تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف من خلال وكيل وزارة الشباب والرياضة مستجدات واقعة غرق طفل ٨ سنوات بحمام السباحة بمركز شباب مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.



وأعرب محافظ بنى سويف عن تعازيه ومواساته لأسرة الطفل، داعيا المولى عز وجل أن ينعم عليهم بالصبر والسلوان،ومؤكدا على أن لا تهاون في معاقبة المقصرين بحسب ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.



أمر محافظ بنى سويف"فور إبلاغه بالواقعة الأليمة"بغلق حمام السباحة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع القائمين على الحمام وطاقم الانقاذ،مشددا على أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية المتاحة على المقصرين وذلك بعد انتهاء التحقيقات.



ومن جانبه أوضح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن حمام السباحة" محل الواقعة" تم طرحه للاستثمار الرياضي(بنظام الإيجار) وترسيته على أحد المستثمرين(ع .س. أ) من قرية قاي بمركز أهناسيا ، وهو المسئول بشكل كاملة عن تشغيل وإدارة حمام السباحة طبقًا للعقد المبرم بينه وبين مجلس إدارة المركز،وجاري حاليا التحقيق معه وطاقم العمل بالحمام.



وأضاف "سرور" أنه تم الانتقال إلى مقر مركز الشباب عقب الإبلاغ بالحادث ،وتم نقل الغريق إلى مستشفى الجامعة ، وتنفيذا لتوجيهات محافظ بنى سويف تم غلق الحمام ، وحاليا نتابع الإجراءات القانونية من خلال قسم بندر الشرطة والنيابة العامة ، ويتم موافاة المحافظ والوزارة بكل المستجدات و قرارات النيابة العامة.