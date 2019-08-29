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فن

وصول النجم براد بيت لمهرجان فينيسيا.. صور

الخميس 29/أغسطس/2019 - 09:22 م
براد بيت
براد بيت
محمد نبيـل
وصل النجم الامريكى براد بيت إلى إيطاليا لحضور فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ76 والتى إنطلقت أمس الأربعاء.

براد بيت يتابع ردود الأفعال عقب طرح فيلمه الجديد Once Upon a Time in Hollywood والذى عرض بمهرجان كان السينمائى شهر مايو الماضى، وهو من إخراج كوينتين ترانتينو والذى يقدم تاسع أفلامه.

وتدور أحداث فيلم Once Upon a Time in Hollywood فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، ويكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، وإخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.
وصول النجم براد بيت لمهرجان فينيسيا.. صور
وصول النجم براد بيت لمهرجان فينيسيا.. صور
وصول النجم براد بيت لمهرجان فينيسيا.. صور
وصول النجم براد بيت لمهرجان فينيسيا.. صور
وصول النجم براد بيت لمهرجان فينيسيا.. صور

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