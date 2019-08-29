طبيب شريف مدكور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه يحاول أن يخفى تعبه على كل المحيطين به، حتى لا يسبب لهم تعبا نفسيا، سواء كانت عائلته أو جمهوره ومحبيه.



وأضاف مدكور خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه يجرى جلسة الكيماوي للعلاج من سرطان القولون، مؤكدا أن الجلسة الواحدة تستغرق ما يقرب من 3 ساعات متواصلة.



ومن جابنه قال عماد برسوم، الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور، إن مدكور لا يسأل كثيرا عن طبيعة مرضه كما أنه خجول ومريض مريح وملتزم جدا في التعليمات التي يعطيها له.



وأشار الطبيب إلى أن مدكور منتظم جدا في توصيف ما يشعر به أثناء العلاج الكيماوي.