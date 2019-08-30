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رياضة

مفاجأة .. إيهاب جلال يحسم الجدل حول توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر .. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:17 ص
ايهاب جلال
ايهاب جلال
عمرو ابوبكر
كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، حقيقة توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق المكسيكي خافيير أجيري.

وقال جلال إن كل ما تردد حول توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر تكهنات، وتردد بعض الأسامي التي قيل أنهم الأقرب للإدارة الفنية، ولكن الأنسب هو من سيتولى، واللي ربنا عايزه هيكون.

وأضاف جلال خلال تصريحاته على فضائية اون سبورت، أنه لن يستطيع أن يرفض تدريب المنتخب المصري، ولكنه يركز بشكل جيد في الفترة الحالية مع فريق المصري البورسعيدي لكي ينافس على بطولة الدوري الممتاز والبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار جلال إلى أن، لا يوجد حتى الآن مفاوضات رسمية من ناحية المنتخب المصري نحو توليه الإدارة الفنية للفراعنة، ولكن هي مجرد أخبار ولابد أن يكون الأمر مقرر من اتحاد الكرة.

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