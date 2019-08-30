قرقاش: بيان الإمارات ضد الإرهاب في اليمن حازم

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أن البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف العربي في اليمن حازم، مشيرا إلى أن المبادرة السعودية هي المخرج الرئيسي للأزمة اليمنية.



وكتب قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة".



وأضاف: "لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدة المقترح هو السبيل".



وكانت الإمارات أكدت على حقها في الدفاع عن النفس والرد على التهديدات التي تواجهها قوات التحالف العربي في اليمن.





