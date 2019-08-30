ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنيس بوجلبان يكشف تطورات أزمة كوليبالي مع الأهلي وموقف عمرو جمال مع الصفاقسي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:12 ص
الهارب سليماني كوليبالي
الهارب سليماني كوليبالي
ياسمين تيسير
كشف أنيس بوجلبان نجم الاهلي و منتخب تونس السابق عن تطورات أزمة للاعب الاهلي الهارب سليماني كوليبالي و المنضم حديثا لفريق النجم الساحلي خاصة في ظل رفض الاهلي مشاركة اللاعب مع فريقه الحالي.

وأكد انيس بوجلبان في تصريحات تليفزيونية أن الازمة في طريقها للحل خاصة في ظل رغبة كلا الفريقين على تسوية النزاع و ايجاد حل يرضي جميع الاطراف.

وأضاف أنيس بوجلبان أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جيده لحل الازمة الحالية.

وكان كوليبالي هرب من فريق الاهلي بلا سبب بالاضافة لرفضه العودة للفريق مرة اخرى في موسم 2017.

اما بشأن أزمة عمرو جمال نجم الاهلي المنضم حديثا للصفاقسي التونسي فأكد أن الامر معقد بعض الشىء خاصة و ان ازمة اللاعب تكمن في صعوبة سفره بسبب التجنيد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

النجم الساحلي لـ صدى البلد: ننتظر موافقة الاهلى لإتمام تعاقدنا مع كوليبالى

الأهلي يرفض عرض النجم الساحلي لإنهاء قضية كوليبالي

النجم الساحلي يحسم الجدل حول انضمام وجدى كشريدة لـ الأهلى

النجم الساحلي ⁦يتوصل⁩ لاتفاق مبدئي مع الأهلي بخصوص سليمان كوليبالي

انيس بوجلبان كلمة السر.. تفاصيل انتهاء ازمة كوليبالي مع الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس الاتحاد السكندري يكشف سر طلب الفريق الاستعانة بحكام أجانب في نصف نهائي كأس مصر

اهم الاخبار : الحكومة تخمد فتنة المعاشات .. إيقاف ضابط شرطة .. صفقات تركى ال الشيخ

صحي بعد ما غسلوه.. مصاب بالشلل الدماغي موهوب كرة حلمه يقابل صالح جمعة وحازم إمام.. صور

مفاجأة .. إيهاب جلال يحسم الجدل حول توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر .. فيديو

تقرأه من اليمين زي الشمال .. رقم العام الهجري الجديد تاريخي

سمير صبرى يكشف سر خطير عن الراحلة شادية لأول مرة

مفاجأة.. النادي الأهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد

أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني الأقرب لولاية الشياطين الحمر

الأهلى يحسم الجدل حول التعاقد مع الإيطالى ماسيمو كاريرا لتدريب الفريق

مفاجآت بالجملة في قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود بكأس مصر

شاهد .. تعليق مثير من النادي الأهلي على اقتراب مدرب يوفنتوس من تدريب الفريق

30 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد.. الاهلى يفسد مخطط الزمالك لضم نجمه الظهير الأيسر

مفاجأة .. إيهاب جلال يحسم الجدل حول توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر .. فيديو

150 دقيقة فقط.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في الأهلي قبل غلق باب القيد

خالد الغندور يعلن موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد لـ الأهلي

اخبار الرياضة.. تركي ال الشيخ يعلن عن صفقة جديدة.. الاهلي يرفض التعاقد مع أسطورة ريال مدريد..اتهامات تطارد محمد صلاح

منتخب مصر يحصد فضية الألعاب الأفريقية بعد الخسارة من أنجولا

لـ مواجهة الأهلي... الجهاز الطبي للزمالك يعد ثنائي الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة