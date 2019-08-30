أنيس بوجلبان يكشف تطورات أزمة كوليبالي مع الأهلي وموقف عمرو جمال مع الصفاقسي

كشف أنيس بوجلبان نجم الاهلي و منتخب تونس السابق عن تطورات أزمة للاعب الاهلي الهارب سليماني كوليبالي و المنضم حديثا لفريق النجم الساحلي خاصة في ظل رفض الاهلي مشاركة اللاعب مع فريقه الحالي.



وأكد انيس بوجلبان في تصريحات تليفزيونية أن الازمة في طريقها للحل خاصة في ظل رغبة كلا الفريقين على تسوية النزاع و ايجاد حل يرضي جميع الاطراف.



وأضاف أنيس بوجلبان أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جيده لحل الازمة الحالية.



وكان كوليبالي هرب من فريق الاهلي بلا سبب بالاضافة لرفضه العودة للفريق مرة اخرى في موسم 2017.



اما بشأن أزمة عمرو جمال نجم الاهلي المنضم حديثا للصفاقسي التونسي فأكد أن الامر معقد بعض الشىء خاصة و ان ازمة اللاعب تكمن في صعوبة سفره بسبب التجنيد