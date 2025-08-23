قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عبدالصمد ماهر : جهود هيئة الدواء أحدثت تطورا كبيرا في الصناعة وتقليل الاستيراد

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في ملف الصحة، أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في صناعة الأدوية خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود الهيئة المصرية للدواء التي تأسست في أغسطس 2019، وساهمت في تنظيم السوق المحلي وتحقيق خطوات جادة نحو التصدير.

مصر تنتج 91% من احتياجاتها الدوائية

بحسب ماهر، فإن مصر باتت تنتج نحو 91% من احتياجاتها من الأدوية محليًا، ما يعزز الأمن الدوائي ويقلل من التبعية الخارجية، موضحًا أن السوق أصبح أكثر استقرارًا وتنظيمًا بفضل الرقابة المشددة والتطوير المؤسسي.

تعاون دولي لتوطين التصنيع ونقل التكنولوجيا

أشار عبد الصمد ماهر خلال صباح البلد  إلى توقيع مصر اتفاقيات مع دول مثل كوبا والهند، لتوطين تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

تغيير ثقافة الاستهلاك.. المادة الفعالة بدلاً من الاسم التجاري

أوضح ماهر أن أحد أبرز تحديات السوق الدوائي في مصر هو تمسك المواطنين بأسماء تجارية معينة، رغم توافر بدائل بنفس الكفاءة. وأضاف أن الهيئة أطلقت مؤخرًا مبادرة للتعامل مع الأدوية بالمادة الفعالة، ما يسهم في حل أزمة النواقص وتخفيف الضغط على أنواع بعينها

صناعة الدواء توطين صناعة الدواء تصدير الأدوية

