عبدالصمد ماهر : جهود هيئة الدواء أحدثت تطورا كبيرا في الصناعة وتقليل الاستيراد

أكد الكاتب الصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في ملف الصحة، أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في صناعة الأدوية خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود الهيئة المصرية للدواء التي تأسست في أغسطس 2019، وساهمت في تنظيم السوق المحلي وتحقيق خطوات جادة نحو التصدير.

مصر تنتج 91% من احتياجاتها الدوائية

بحسب ماهر، فإن مصر باتت تنتج نحو 91% من احتياجاتها من الأدوية محليًا، ما يعزز الأمن الدوائي ويقلل من التبعية الخارجية، موضحًا أن السوق أصبح أكثر استقرارًا وتنظيمًا بفضل الرقابة المشددة والتطوير المؤسسي.

تعاون دولي لتوطين التصنيع ونقل التكنولوجيا

أشار عبد الصمد ماهر خلال صباح البلد إلى توقيع مصر اتفاقيات مع دول مثل كوبا والهند، لتوطين تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

تغيير ثقافة الاستهلاك.. المادة الفعالة بدلاً من الاسم التجاري

أوضح ماهر أن أحد أبرز تحديات السوق الدوائي في مصر هو تمسك المواطنين بأسماء تجارية معينة، رغم توافر بدائل بنفس الكفاءة. وأضاف أن الهيئة أطلقت مؤخرًا مبادرة للتعامل مع الأدوية بالمادة الفعالة، ما يسهم في حل أزمة النواقص وتخفيف الضغط على أنواع بعينها