ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية في السودان يؤكد استمرار دعم المتضررين من السيول

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:02 ص
على بن حسن جعفر
على بن حسن جعفر
أ ش أ
أكد سفير السعودية في السودان على بن حسن جعفر، مواصلة المملكة دعم المتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

وقال بن جعفر - خلال لقائه والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد - إن ما تقوم به سفارة السعودية تجاه السودانيين، يأتي من إيمانها بحجم الكارثة، التي أصابت مواطني الخرطوم، لافتا إلى أنها فاقت كل التوقعات.

من جانبه، أشاد والي الخرطوم المكلف بجهود المملكة العربية السعودية تجاه المتضررين من السيول والأمطار والفيضانات التي اجتاحت أنحاء متفرقة من الولاية وخلفت أضرارا كبيرة في الممتلكات.

وأثنى على دور سفير السعودية المتعاظم لتقديم العون للمتضررين فى أرجاء الولاية.

موضوعات متعلقة

مصرع 13 شخصا في ولاية الجزيرة واقليم دارفور بالسودان جراء السيول

السودان يحث المنظمات الوطنية والأجنبية على دعم المناطق المتأثرة بالسيول

السودان: ارتفاع منسوب النيل الأزرق واستنفار لمواجهة "فيضان عال مرتقب"

جسر جوي لمساعدة المتضررين من السيول في النيل الأبيض بالسودان

مصرع 54 سودانيا وانهيار 37 ألف منزل .. أبرز ما تناولته الصحف السعودية

والي النيل الأبيض بالسودان يعلن مدينتين منطقتي كوارث جراء السيول

ترشيحاتنا

تقرأه من اليمين زي الشمال .. رقم العام الهجري الجديد تاريخي

مسن تجاوز الـ87 من عمره.. قصة عم عنتر منهي جدل اللون الجديد لـ قصر البارون

شاهد .. تعليق مثير من النادي الأهلي على اقتراب مدرب يوفنتوس من تدريب الفريق

150 دقيقة فقط.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في الأهلي قبل غلق باب القيد

تعرف على رسالة لويس إنريكي المؤثرة لابنته الراحلة بسبب السرطان

شاهد حريق ضخم في شركة بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور

بـ الستان.. شيرين رضا تجذب الجمهور بإطلالة لامعة

بـ بنطلون لاميه وبدي كت.. سالي عبد السلام في الجيم تدعم حملة 100 مليون صحة