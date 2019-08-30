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رياضة

فيضانات وسيول المغرب تجرف ملعب كرة قدم بـ تيزرت .. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:28 ص
سيول المغرب
سيول المغرب
ياسمين تيسير
لقي 7 اشخاص مصرعهم وذلك اثر فيضانات كبرى عقب هطول أمطار غزيرة ضواحي مدينة تارودانت جنوب المغرب مساء أول أمس

وتسببت الفيضانات في جرف ملعب كرة قدم في قريه تيزرت بضواحي تارودانت حيث كانت تقام مباراة كرة قدم بالدوري المحلي للهواه و كان الضحايا من متابعي المباراة

وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أودت بحياة الضحايا السبع، مشيرةً إلى أن الجهود جارية "للبحث عن مفقودين محتملين" من طرف عناصر الوقاية المدنية وسكان المنطقة.

وحذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية مساء الأربعاء الماضي من "زخات رعدية قوية" بعد ظهر الأربعاء والخميس في عدد من المناطق جنوب المملكة بينها مدينة تارودانت ونواحيها.

وأشارت إلى أن هذه الأمطار يحتمل أن تكون مصحوبة بالبرد ورياح عاصفة.

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