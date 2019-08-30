فيضانات وسيول المغرب تجرف ملعب كرة قدم بـ تيزرت .. فيديو

المغرب

امطار غزيرة بالسماره اليوم pic.twitter.com/IB3lotWnuo — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) August 29, 2019

لقي 7 اشخاص مصرعهم وذلك اثر فيضانات كبرى عقب هطول أمطار غزيرة ضواحي مدينة تارودانت جنوب المغرب مساء أول أمسوتسببت الفيضانات في جرف ملعب كرة قدم في قريه تيزرت بضواحي تارودانت حيث كانت تقام مباراة كرة قدم بالدوري المحلي للهواه و كان الضحايا من متابعي المباراةوقالت شبكة "سكاي نيوز" إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة أودت بحياة الضحايا السبع، مشيرةً إلى أن الجهود جارية "للبحث عن مفقودين محتملين" من طرف عناصر الوقاية المدنية وسكان المنطقة.وحذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة إنذارية مساء الأربعاء الماضي من "زخات رعدية قوية" بعد ظهر الأربعاء والخميس في عدد من المناطق جنوب المملكة بينها مدينة تارودانت ونواحيها.وأشارت إلى أن هذه الأمطار يحتمل أن تكون مصحوبة بالبرد ورياح عاصفة.