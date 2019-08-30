ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-8-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 30-8- 2019.



-وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة على النحو التالي:

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الطماطم: 4 جنيهات

البطاطس: 5.5 جنيه

البصل: 3.5 جنيه

الخيار: 3.5 جنيه

الجزر: 5 جنيهات

الباذنجان: 3 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الفاصوليا: 35 جنيهًا

البطيخ: 15 جنيهًا

الجوافة: 6 جنيهات

التين البرشومي: 5 جنيهات

المانجو:10 جنيهات

