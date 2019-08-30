ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-8-2019 .. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:40 ص
الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 30-8- 2019.

-وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة على النحو التالي:
-
الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 3.5 جنيه
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 3 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الفاصوليا: 35 جنيهًا
البطيخ: 15 جنيهًا
الجوافة: 6 جنيهات
التين البرشومي: 5 جنيهات
المانجو:10 جنيهات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في آخر جمعة في يونيو.. ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 28-6-2019 .. فيديو

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 5-7-2019.. فيديو

ننشر اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 9-8-2019..فيديو

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 16-8-2019.. فيديو

اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 18 - 8 - 2019 .. الطماطم بـ 4 جنيهات.. فيديو

اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 19 - 8 - 2019 .. والطماطم تسجل 4 جنيهات.. فيديو

ترشيحاتنا

استقبال جماهيري لـ براد بيت قبل عرض فيلم Ad Astra بمهرجان فينيسيا

مدرب مصر المقاصة يكشف سر "عصبية" محمد إبراهيم أمام الزمالك

موجز الأخبار| السيسي: دول الاتحاد الأفريقي عازمة على تحقيق نهضتها الاقتصادية .. وأزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر

حكم منع الرجل زوجته من العمل لظروف المعيشة.. فيديو

أفضل 5 تطبيقات تسمح لك بقراءة الرسائل المحذوفة من واتساب

العثور على آثار جديدة تكشف وجود بشر في الأمريكتين قبل 16600 عام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

استقبال جماهيري لـ براد بيت قبل عرض فيلم Ad Astra بمهرجان فينيسيا

بفستان مبهج .. بلقيس تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام