ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-8-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة، الموافق 30-8- 2019.
-وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة على النحو التالي:
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الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 3.5 جنيه
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 3 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الفاصوليا: 35 جنيهًا
البطيخ: 15 جنيهًا
الجوافة: 6 جنيهات
التين البرشومي: 5 جنيهات
المانجو:10 جنيهات
-وجاءت أسعار الخضراوات والفاكهة على النحو التالي:
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الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
البصل: 3.5 جنيه
الخيار: 3.5 جنيه
الجزر: 5 جنيهات
الباذنجان: 3 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الفاصوليا: 35 جنيهًا
البطيخ: 15 جنيهًا
الجوافة: 6 جنيهات
التين البرشومي: 5 جنيهات
المانجو:10 جنيهات