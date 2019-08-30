أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الجمعة 30-8-2019

استعرضت الإعلامية هند النعسانى، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
مبتدا
السيسي لرئيس شركة يابانية متعدد الانشطة: هناك فرص واعدة للاستثمار فى مصر
مصراوي
الصفوف الأولى 11 سبتمبر .. الحكومة تعلن موعد بدء الدراسة
الشروق
مصر تحسم لقب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب و تحطم الرقم القياسي فى عدد الميداليات
سكاي نيوز عربية
الجيش السوري يحقق مكاسب جديدة بمحافظة ادلب
روسيا اليوم
ترامب يلغى زيارته لبولندا ويرسل نائبة إلى هناك بسبب دوريان
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
مبتدا
السيسي لرئيس شركة يابانية متعدد الانشطة: هناك فرص واعدة للاستثمار فى مصر
مصراوي
الصفوف الأولى 11 سبتمبر .. الحكومة تعلن موعد بدء الدراسة
الشروق
مصر تحسم لقب دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب و تحطم الرقم القياسي فى عدد الميداليات
سكاي نيوز عربية
الجيش السوري يحقق مكاسب جديدة بمحافظة ادلب
روسيا اليوم
ترامب يلغى زيارته لبولندا ويرسل نائبة إلى هناك بسبب دوريان