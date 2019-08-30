بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

تعرض عمرو زكي لاعب نادي الزمالك السابق لحادث صباح اليوم الجمعة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي.



وكشف مصدر مسئول بصحة مطروح عن حجم إصابة عمرو زكى لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق وهي عبارة عن كدمات وسحجات متعددة بالجسم وجرح قطعي بالرأس، لافتا إلى أن حالته الصحية مستقرة تماما.



وأضاف أن الحادث وقع صباح اليوم الجمعة وتم إجراء الفحوصات اللازمة لـ عمرو زكى لاعب الزمالك فور وصوله لمستشفي العلمين.



ونوه إلى أن الحادث وقع بطريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام قرية فيستا مارينا وتم نقل عمرو زكى لاعب الزمالك لمستشفي العلمين.



وأشار إلى أن عمرو زكى لاعب الزمالك كان يرافقه بالسيارة شخص يدعى إبراهيم عبد السلام 35 سنة من الإسكندرية والذي أصيب أيضا بكسر بالقدم اليسرى وكدمات متعددة بالجسم.



وينشر صدى البلد معلومات عن رحلة عمرو زكى من التوهج الى السقوط فى عالم كرة القدم :



- بداية عمرو زكى مع الكرة



1- عمرو زكى لعب لنادي المنصورة في بدايته ثم انتقل لنادي إنبي في موسم 2003 مقابل مبلغ كبير تخطى المليون ونصف جنيه مصري كلاعب لم يتخط بعد سن العشرين عاما.



2- وتألق عمرو زكى مع إنبي وبدأ بالظهور حتى قاده بالفوز ببطولة كأس مصر 2004-2005.



3- انتقل عمرو زكى بعد التألق مع منتخب مصر بأمم أفريقيا 2006 وتصفيات كأس العالم نحو لوكوموتيف موسكو الروسي.



4- عاد عمرو زكى بسبب الطقس غير المناسب فى روسيا الذي لم يتكيف معه ليتعاقد مع نادي الزمالك.



- رحلة عمرو زكى فى الدورى الإنجليزى



5- اتفق عمرو مع الزمالك على الاحتراف في نادى ويجان أتلتيك على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل مليون ونصف يورو ونصف مليون آخر إذا احرز 10 اهداف وقد تم بعد الكثير من المداولات.



6- أصبح عمرو زكى من أغلى لاعبي كرة القدم في مصر وأفريقيا بعد تألقه في نادي ويجان وأحرز عشرة أهداف في مباريات الدوري الإنجليزي ليتصدر بها قائمة هدافي الدوري الإنجليزي ومنذ بداياته مع فريقه ويجان استطاع أن يصبح الفتى الأول لدى الجماهير واختاروه كأحسن لاعب في الكثير من المباريات .



7- أشادت الصحف الإنجليزية بـ عمرو زكى فقالت عنه صحيفة الجارديان البريطانية: عندما أعلن زكي عند انضمامه لويجان قبل شهر عن ثقته في أن يصبح هدافا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تعالت موجة من الابتسامات الساخرة وعلامات الدهشة على الوجوه المحيطة بملعب التدريب في ويجان ولكن ذلك لم يعد مقبولا بعد الآن ، كما أشاد بمستواه روي كين المدير الفني لفريق سندرلاند وأثنى عليه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام وتوقع له أن ينتقل لأحد أندية إنجلترا الكبيرة قريبا .



8- اندمج عمرو زكي سريعا مع ويجان ونجح في هز شباك المنافسين بغزارة حتى أنه استطاع تسجيل 9 أهداف في أول 13 مباراة لفريقه الأمر الذي دفع ديف ويلان رئيس النادي إلى تشبيه المهاجم المصري بالنجم الإنجليزي الكبير آلان شيرار الهداف التاريخي السابق لإنجلترا ونيو كاسيل يونايتد.



9- لم يتسبب هذا التصريح في دهشة للصحافة الإنجليزية خاصة بعدما تمكن زكي من جذب الأنظار إليه في فترة وجيزة للغاية وترك بصمة على كل من رآه وجعله يقتنع بالفعل أنه لاعب من طراز فريد يستطيع أن يكون في يوم من الأيام أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريمرليج.



-سقوط عمرو زكى فى انجلترا



10- سرعان ما تبخرت هذه التصريحات في ظل عدم التزام زكي في مواعيده حتى انقلب المدح إلى انتقادات تؤكد افتقاده إلى الاحترافية بسبب تغيبه عن حضور التدريبات دون إذن أو تنسيق مع إدارة النادي.



11- قال ستيف بروس مدرب ويجان وقتها أنه نفذ صبره من اللاعب بعد تكرر غيابه قائلا: لم أرى لاعب غير محترف مثل زكي طوال حياتي مضيفا أن هذه هي المرة الرابعة التي لا يعود فيها إلى ناديه في الوقت المحدد بعد أداء واجبه الوطني مع منتخب بلاده.



12- عاد عمرو زكي إلى نادي الزمالك المصري بعد انتهاء عقد الإعارة وشارك مع الزمالك في مباريات الدوري العام المصري موسم 2009-2010 إلا أنه تابع الصيام عن التهديف ولم يحرز أي أهداف في الدوري مع الزمالك. في 17 يناير 2010 أعلن نادي الزمالك إتمام صفقة إعارة اللاعب إلى نادي هال سيتي الإنجليزي لمدة 6 أشهر بقيمة 600,000 يورو.



13- انضم زكي لنادي الرجاء المغربي في 1 يناير 2014. وبعد مرور شهرا واحد فقط من التعاقد، أعلن نادي الرجاء في 14 فبراير 2014 توصله لاتفاق مع زكي لفسخ العقد بينهما بالتراضي، وذلك بسبب غضب النادي من خضوع زكي لجراحة في ميونيخ دون علمه. ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق.



14- ثم انضم عمرو زكي لنادي العهد اللبناني يوم 15 أغسطس 2014 لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر. ولكنه فسخ عقده مع النادي بعدها بشهر واحد فقط في سبتمبر 2014 بسبب الإصابة.



15- أعلن عمرو زكي البلدوزر اعتزاله نهائيًا لعب كرة القدم في أغسطس 2015 عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



- بطولات عمرو زكى مع المنتخب :



16- كان لـ عمرو زكي مكانا ثابتا في المنتخب المصري منذ بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006 والتي أقيمت بالقاهرة وتألق فيها بشكل ملحوظ وساهم بالفوز باللقب.



17- وشارك عمرو زكى مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية غانا 2008 وحقق المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف بفارق هدف واحد عن صامويل إيتو هداف البطولة.



18- كان عمرو زكي لاعب الزمالك صاحب دورا كبيرا في فوز مصر باللقب للمرة الثانية على التوالي. شارك عمرو زكي مع المنتخب بشكل ثابت في تصفيات كأس العالم 2010 وأحرز هدفًا في مرمى زامبيا لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1. كما أنه أحرز هدفين في المباريات الودية بقميص المنتخب في مرمى موريشيوس من ضربة جزاء وآخر في مرمى تنزانيا، وسجل أول أهداف منتخب مصر في مرمي منتخب الجزائر في المباراة التي انتهت بفوز مصر بهدفين مقابل لا شيء.



19- لم ينضم زكي إلى قائمة المنتخب الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010 والتي أقيمت بأنجولا نظرًا لإصابته.



- عمرو زكى والتمثيل



20 - شارك عمرو زكى فى فيلم الزمهلاوية مع محمد شوقى وخالد بيبو وجمال حمزة وعصام الحضرى والفنان صلاح عبدالله وانتصار وهالة فاخر وعزت أبوعوف.