حظر مكامير الفحم وتفتيش المصانع.. قرارات جديدة لمحافظ الجيزة للحفاظ على البيئة

اتخذت محافظة الجيزة عددًا من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء خلال العام الحالي وذلك تماشيا مع خطة وزارة البيئة.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية بالأحياء والمراكز وللمدن بتوجية مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ علي المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب ( الطفلي والحراري والرملي ) والمسابك بأنواعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



كما وجه راشد بمتابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساء الي الساعة السابعة صباحًا مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز او الحث الكهربائي بالعمل دون قيود على مدار 24 ساعة وذلك خلال الفترة من 1/9 الي 30/11/2019، كما شمل قرار المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير خلال الفترة من 1/9 الي 30/11/2019 .



وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع أي تراكمات قابلة للاشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث اشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.



ووجه راشد بتشكيل غرفة عمليات علي مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات واستفسارات المواطنين بوجود اي مصادر لتلوث الهواء اضافة الى المرور الليلي للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف والسيطرة علي مصادر تلوث الهواء.



وكلف المحافظ جهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسية الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة اى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة.



شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها انبعاثات ملوثة للبيئة وعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف منها.



ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع أي حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادى لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج ( الأسمدة العضوية والأعلاف غير التقليدية ) على مستوى قرى المحافظة.