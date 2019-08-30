مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور

يعتبر التربون من قطع الإكسسوارات التى سيطرت أحدث صيحات الموضة لدى الكثير من النجمات والمشاهير غير المحجبات، فهى من الصيحات التى تتناسب مع فصل الصيف.



واعتمدت الكثير من النجمات على صيحة التربون خلال ظهورهن فى الأعمال الفنية أو جلسات التصوير أو إطلالتهن اليومية، فهى من القطع اللاتى تمنحهن إطلالة ومظهر مختلف.



تلجأ بعض النجمات إلى ارتداء التربون والاعتماد عليها لأنها تخفى عيوب الشعر والأطراف المتقصفة، كما أنها تبرز جمال الوجه والملامح.



فمن أبرز النجمات اللاتى تألقن بصيحة التربون هن الفنانة اللبنانية مايا دياب وأمينة خليل وسيرين عبد النور وياسمين رئيس وغيرهن من النجمات والمشاهير.