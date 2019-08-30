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فن

سيلينا جوميز تسجل أغنيات ألبومها الجديد .. صور

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:16 م
سيلينا جوميز تسجل
سيلينا جوميز تسجل أغنيات البومها الجديد
شروق ابراهيم
عادت النجمة العالمية سيلينا جوميز لاستئناف نشاطاتها الغنائية بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية لفترة طويلة بسبب مرورها بوعكة نفسية وايضا انشغالها بالأعمال السينمائية.

ونشرت سيلينا جوميز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي صور لها داخل الاستديو اثناء تحضيرها أغنيات ألبومها الجديد وهي مليئة بالحماس والنشاط.

وكانت آخر أغنياتها التي طرحتها سيلينا جوميز back to you التي غنتها لمسلسل 13 reasons why .

اما عن اعمالها السينمائية فشاركت في بطولة الفيلم الكرتوني Hotel Transylvania 3: Summer Vacation وايضا في فيلم the dead dont die.


سيلينا جوميز تسجل أغنيات ألبومها الجديد .. صور
سيلينا جوميز تسجل أغنيات ألبومها الجديد .. صور
سيلينا جوميز تسجل أغنيات ألبومها الجديد .. صور

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