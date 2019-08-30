كواليس اللحظة الأخيرة بين برشلونة وسان جيرمان لضم نيمار

كشفت تقارير الصحف الإسبانية كواليس المحاولة الأخيرة من إدارة برشلونة الإسباني لضم البرازيلي نيمار من فريق باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأضافت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة اقترح على إدارة نادي العاصمة الفرنسي زيادة المقابل المادي بجانب الحصول على لاعبين فقط بدلا من ثلاثة بسبب رفض عثمان ديمبلي الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.



وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان قابلت العرض المقدم بالموافقة في انتظار عرض المال حتى يتم انتقال اللاعب بشكل رسمي لإسبانيا.



جدير بالذكر أن العرض سيزيد عن 130 مليون يورو بجانب ضم إيفان راكيتيتش والمدافع الشاب كلير توديبو في الصفقة .