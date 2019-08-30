علاج عرق النسا في 4 خطوات.. تعرف عليها

ألم شديد من نهاية الظهر حتى الركبتين والأرداف الحوض، فالمؤخرة بإحدي الساقين، تلك الآلام ليست مجرد آلام مؤقتة ولكنها تعرف بـ عرق النسا إذا كانت تلك الأعراض ملازمة لك لفترة طويلة، ولكن ما أسباب الإصابة بـ عرق النسا وأعراض عرق النسا الأخرى، وطرق علاجه.



أسباب الإصابة بـ عرق النسا

يعرف عرق النسا بأنه من أمراض الجهاز العصبي، يصاب الشخص بـ عرق النسا لسبب من هذه الأسباب، فقد تؤدي تلك الأسباب الضغط على العصب الوركي محدثًا الألالم وتهيج العصب، والإحساس بالألم والخدر في جهة واحدة.



- الانزلاق الغضروفي:

فقد يحدث ذلك بسبب تمزق القرص الغضروفي بين فقرات العمود الفقري، مما يتسبب في خروج المادة الهلامية الموجودة داخل هذه الأقراص مؤدية لوقوع ضغط على العصب الوركي.



- انزلاق الفقرات:

يصاب بذلك كبار السن في اغلب الوقت، ويصاب به الشباب عند تعرضهم لكسر أو إنحناء شديد في العمود الفقري.



- تضيق العمود الفقري:

وهو نمو الأربطة المحيطة بالعمود الفقري أكثر من الحجم الطبيعي، ويحدث ذلك بسبب التقدم في السن، ومن الممكن أن يحدث ذلك بسبب التأكل في مفاصل العمود الفقري.



- أسباب أخرى :

هناك أسباب أخرى للإصابة بـ عرق النسا وهو وجود ورم في العمود الفقري، أو الإصابة بمتلازمة ذيل الفرس، أو التعرض لـ ضربة في العمود الفقري، أو العضلات، أو الأربطة المحيطة به.



أعراض عرق النسا :

تنقسم أعراض الإصابة بـ عرق النسا إلى جزأين وهم أعراض عامة، وأعراض حسب جذر العصب المُصاب.



الأعراض العامة:

- الإحساس بألم دائم في المؤخرة أو الساق بجهة واحدة.

- يشعر المريض بألم حاد أو حارق.

- يمتد هذا الألم من أسفل الظهر مرورًا بالمؤخرة على طول العصب الوركي.

- لا يستطيع المريض الجلوس لفترات طويلة ويفضل بالمشي أو الاستلقاء على السرير حتى يخف الألم.

- ألم أسفل الظهر يكون أقل من ألم القدم.



أعراض حسب جذر العصب المُصاب:

العصب الوركي يتكون من خمسة أعصاب 2 يخرجان من الجزء القطني بالحبل الشوكي، و3 آخرين يخرجون من الجزء العجزي منه، يجتمعون العصب الوركي ثم تتفرع مرة أخرى في الساق لمده بأعصاب حسية وحركية، وبناء على ذلك تختلف الأعراض وفقًا للعصب المضغوط عليه.



جذر العصب العجزي الأول: إذا كان ذلك العصب مصاب بالضغط فيواجه المريض مشكلة في رفع الكعب عن الأرض؛ كأن يُحاول الوقوف على رؤوس أصابعه مثلًا، وتشمل الأعراض فيه الجزء الخارجي من القدم، وكذلك الأصابع. وقد يقل عند المصاب رد الفعل اللاإرادي للكاحل.



جذر العصب القطني الرابع: إذا كان الضغط على هذا الجذر فذلك ينتج عنه أعراض تؤثّر على الفخذ، وتصبح ردة فعل المريض في استخدام الركبة ضعيف وهو ما يعرف بـ نفضة الركبة ، إلى جانب الشعور بضعف في الساق عند مدها.



جذر العصب القطنيّ الخامس: فقد يشعر المريض فيه بألم أو خَدَر في مقدمة القدم، تحديدًا في المنطقة الواقعة بين الأصبعين الأول والثاني، وقد تمتدّ الأعراض السابق ذكرها لتشمل الكاحل أيضًا فيما يُسمّى بتدلّي القدم.