ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة تنصيب مازن مرزوق رئيسا لـ المسابقات فى اتحاد الكرة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:15 م
محمد فضل
محمد فضل
يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل اختيار مازن مرزوق لتولى منصب رئيس لجنة المسابقات خلفا للمهندس عامر حسين الرئيس السابق للجنة.

قال المصدر ذاته إن مازن مرزوق تواجد أمس الخميس فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة وعقد جلسة مع الثنائى محمد فضل وأحمد عبدالله عضوا اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.

لفت إلى أن ثنائى اتحاد الكرة طلبا من مازن مرزوق وضع تصور لمواعيد بداية ونهاية الدورى الممتاز والسوبر المصري وضرورة مراعاة الأجندة الدولية ومواعيد لقاءات منتخب مصر الوطنى فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.

يذكر أن الفيفا قام بتكليف اللجنة الخماسية المؤقتة بـ ـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل الله يكشف عن الحالات التى يجوز لـ الفيفا تعيين لجنة لإدارة الجبلاية

دقت ساعة العمل.. أبرز البنود المقترحة في تعديلات لائحة اتحاد الكرة

محمد فضل الله: خماسية الجبلاية لا تستطيع اتخاذ قرارات دون اللجوء للجمعية العمومية

عامر حسين يتقدم باستقالته.. والجناينى يعيد تشكيل لجان اتحاد الكرة

مفاجأة في اتحاد الكرة .. خليفة عامر حسين بـ لجنة المسابقات إنجليزي

اتحاد الكرة يسند ملف الكرة النسائية لـ سحر عبد الحق

ترشيحاتنا

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

تفاصيل جلسة تنصيب مازن مرزوق رئيسا لـ المسابقات فى اتحاد الكرة

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

محمد صلاح يترقب.. فيفا يحدد موعد إعلان القوائم النهائية لجوائر الأفضل 2019 THE BEST

ومازالت أرواح المرضى تتعذب.. أنين وبكاء في مستشفيات هجرها البشر وسكنتها الأشباح

موقع أمريكي يتوقع غرق مدينة الإسكندرية بالكامل.. تفاصيل

سينتقل لهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي

شفت الموت بـ عينيا .. عمرو زكى يروى لـ صدى البلد لحظات الرعب بعد حادث الساحل الشمالي

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

مصادر: إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاصة ومنعه من إدارة مباريات الكأس

بث مباشر .. مباراة الزمالك لكرة اليد أمام نيويورك سيتي في كأس العالم للأندية

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

تفاصيل جلسة تنصيب مازن مرزوق رئيسا لـ المسابقات فى اتحاد الكرة

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين على برونزية كأس العالم

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

اخبار الرياضة .. عمرو زكي يروي تفاصيل لحظات الرعب بعد حادث مروع.. إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاصة

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على حمام السباحة.. أمينة خليل بإطلالات مختلفة فى أحدث جلسة تصوير

بالتايجر والجينز.. نانسي عجرم فى إطلالة منسقة بالطائرة بصحبة ابنتها

شاهد.. ضبط صاحب مخبز فى حلوان يجمع الدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء