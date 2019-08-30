تفاصيل جلسة تنصيب مازن مرزوق رئيسا لـ المسابقات فى اتحاد الكرة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل اختيار مازن مرزوق لتولى منصب رئيس لجنة المسابقات خلفا للمهندس عامر حسين الرئيس السابق للجنة.



قال المصدر ذاته إن مازن مرزوق تواجد أمس الخميس فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة وعقد جلسة مع الثنائى محمد فضل وأحمد عبدالله عضوا اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.



لفت إلى أن ثنائى اتحاد الكرة طلبا من مازن مرزوق وضع تصور لمواعيد بداية ونهاية الدورى الممتاز والسوبر المصري وضرورة مراعاة الأجندة الدولية ومواعيد لقاءات منتخب مصر الوطنى فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022.



واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.



يذكر أن الفيفا قام بتكليف اللجنة الخماسية المؤقتة بـ ـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

