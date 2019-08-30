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بعد قليل.. حسم الجدل حول إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 05:31 م
شهر محرم راس السنة
شهر محرم راس السنة الهجرية
صدى البلد
تستطلع دار الإفتاء بعد قليل هلالَ شهرِ المحرم لعام 1441هـ بعد غروب شمس اليوم الجمعة 29 من شهر ذي الحجة الموافق 30 أغسطس من عام 2019، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية وعقب استطلاع الرؤية سيحسم الجدل حول إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة ليكون السبت أو الأحد .

وكانت حالة من الجدل سادت بين المواطنين بشأن موعد اجازة راس السنة الهجرية الجديدة في القطاع العام والخاص في مصر، وهل ستكون يوم السبت أو يوم الأحد؟ هذا ما حسمته الحكومة المصرية لتنهي الجدل الخاص بموعد إجازة رأس السنة الهجرية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقًا لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليكون بديلًا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019، ليس له أساس من الصحة.

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