تعلم قيادة السيارات الاوتوماتيك وتعرف على رموز الفتيس



يتكون الجر الاوتوماتيك من 4 خانات او اكتر علي حسب موديل السيارة و هى:

P و هي اختصار لكلمة Parking و تعني ركن السيارة

D و هي اختصار لكلمة Drive و تعني وضع القيادة

N و هي اختصار لكلمة Neutral وتعني الوضع الطبيعي للسيارة وهو وضع السكون.

R و هي اختصار كلمة Reverse وتعني الرجوع للخلف

L1 و هي اختصار لكلمة Low Gear وتعني انها اقل سرعة للفتيس مع اقوي عزم لتحريك السيارة في المطالع الوعرة.

يهتم الكثير بتعليم قيادة السيارات، وبشكل عام نتناول في هذا الموضوع الخطوات الاولية التى تمكنك من قيادة سيارة اوتوماتيك.بشكل مبدئي تاكد من جلوسك في وضعية مناسبة تتيح لك الوصول لدواسات السيارة بشكل جيد ثم تاكد من وضعية المرايات بحيث تتيح لك مراقبة جانبي الطريق وليس جانبي السيارة.* تأكد من وجود الفتيس علي وضع N او P لانه حين وجود عصا الفتيس علي اي وضع او حرف اخر المحرك لن يستجيب للتدوير.* بعد قيامك بتشغيل المحرك وتنزيل فرامل اليد قم بالضعط علي الدواسة الخاصة بالفرامل ناحية الشمال في السيارة الاوتوماتيك نستخدم القدم اليمني فقط.* قم بتحريك عصا الفتيس علي حرف ال D و قم برفع قدمك من اعلي الفرامل شيئا فشيئا الان السيارة قادرة علي السير، ولزيادة السرعة اضغط علي دواسة البنزين تدريجيا، ولتبطئ السيارة مرة اخري قم برفع قدمك من اعلي دواسة البنزين واضغط علي الفرامل ببطء.لركن السيارة مرة اخري استمر بالضغط علي الفرامل بشكل كامل ثم حرك عصا الفتيس علي حرف N ثم ارفع فرامل اليد وقم بايقاف المحرك.يتميز فتيس الاوتوماتيك بانه ينقل الحركة بشكل اوتوماتيكي دون الحاجة لقيامك بهذا علي عكس السيارات التي تعتمد علي الجر العادي في سيرها يجب ان نحيطك علما بكل الرموز المكتوبة علي الفتيس ومعني كلماتها.