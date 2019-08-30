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رياضة

موعد مباراة ليفربول القادمة فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:46 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
يسرى غازى
يلتقى فى السادسة والنصف مساء غد السبت فريق ليفربول نظيره فريق بيرنلي فى إطار الجولة الرابعة من دورى البريميرليج الإنجليزى على ملعب تيرف مور.

ومن المقرر أن يتم نقل لقاء ليفربول وبيرنلي عبر شاشات شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية وبتعليق الجزائرى حفيظ دراجي.

ونجح ليفربول في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، من خلال الفوز على أرسنال بنتيجة 3-1، بملعب "أنفيلد"، سجل محمد صلاح ثنائية من الثلاث أهداف التي سجلها الريدز.

وجاء مانشستر سيتي حامل اللقب فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، يليه أرسنال الثالث برصيد 6 نقاط، ثم ليستر سيتي رابعا من فوز وتعادلين برصيد 5 نقاط.

كما تجمد رصيد توتنهام عند 4 نقاط احتل بها المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع نيوكاسل رصيده عند 3 نقاط احتل بها للمركز الـ18.

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