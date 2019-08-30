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مخاطر الإصابة بمتلازمة تململ الساقين.. تؤدي للانتحار

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:59 م
تململ الساقين
تململ الساقين
آية التيجي
أظهرت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في جامعة ولاية بنسلفانيا الجديدة، أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساق والتي يشعر فيها المريض بتنميل شديد في القدم بأن لديهم خطر أعلى بثلاثة أضعاف تقريبًا لـ الانتحار والاكتئاب.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين أصيبوا بتململ الساقين يمكن ان تؤدي إلى الإصابة بالاضطرابات العصبية الشائعة، وغالبًا ما ترتبط بالأحاسيس غير السارة في الأطراف السفلية.

ويصيب ما يصل إلى واحد من كل 20 بالغًا في المملكة المتحدة وحوالي واحد من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة بمتلازمة تململ الساقين، وهو ما يؤدي إلى الحرمان الشديد من النوم في كثير من الحالات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب والأرق الشديد والتوتر والذي يمكن ان يؤدي إلى الانتحار.

وأكد الباحثون ان المشاركين في الدراسة والذين وصل عددهم إلى حوالي 170،000 شخص أن المصابين متلازمة تململ الساقين كانوا أكثر عرضة بـ 2.7 مرة لإيذاء أنفسهم.

وقال المؤلف المقابل الدكتور شيانغ جاو عالم الأوبئة في جامعة ولاية بنسلفانيا، ان الإصابة بمتلازمة تململ الساقين ليست مرتبطة فقط بالظروف البدنية ولكن بالصحة العقلية أيضًا ومع انخفاض معدل تشخيص الإصابة وارتفاع معدلات الانتحار ستكون هذه العلاقة أكثر وأكثر أهمية.

وقال الدكتور جاو وزملاؤه، إن متلازمة تململ الساقين يؤثر على حوالي خمسة بالمائة من سكان الولايات المتحدة قد يكون سبب انخفاض مستويات الدوبامين الكيميائي الذي يشعر الإنسان بحالة جيدة، والذي يتحكم أيضًا في الحركة، وهو ما يتسبب في حدوث إضطرابات في النوم، والشعور بالأكتئاب، وربما يكون الدافع إلى زيادة خطر الوفاة من الانتحار.

وربطته بعض الدراسات السابقة الإصابة بمتلازمة تململ الساقين بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية وزيادة معدلات الوفيات ، والبعض الآخر بالاكتئاب والأفكار الانتحارية.

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