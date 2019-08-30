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رياضة

ألعاب القوى بالأهلي يحصد المركز الأول في بطولة القاهرة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:15 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حصل فريق ألعاب القوى الدرجة الأولى، وفريق تحت 18 سنة بالنادي الأهلي "شباب وشابات" على المركز الأول في بطولة القاهرة التي أقيمت في المركز الأولمبي بالمعادي في مختلف سباقات ومنافسات ألعاب القوى.

وحقق شباب الأهلي الدرجة الأولى، 38 ميدالية متنوعة في مختلف المسابقات، مقسمة إلى 17 ذهبية، و13 فضية، و8 برونزية.

أما شابات الأهلي فقد حققن، 34 ميدالية، مقسمة إلى 16 ذهبية، و12 فضية، و6 برونزية.

بينما حصل فريق الأهلي تحت 18 سنة، علي المركز الأول، برصيد 73 ميدالية، وحصد شباب الأهلي تحت 18 سنة علي صعيد الشباب، 34 ميدالية، مقسمة إلى 16 ذهب، و12 فضة، و7 برونزية، أما شابات الأهلي حصلن على 39 ميدالية مقسمة إلى 17 ذهبية و12 فضية، و7 برونزيات، وشارك من الأهلي 64 لاعبا ولاعبة في مرحلة 18 سنة.

ويقود جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي، الكابتن ياسر داوود رئيسا للجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر المدير الإداري، وليد عبد الوهاب أخصائي طبي، ووائل عبد العظيم إداري.

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