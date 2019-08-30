بيراميدز يهزم حرس الحدود ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر.. فيديو

تأهل فريق بيراميدز إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب حرس الحدود بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب بتروسبورت فى دور الـ8 .



افتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 48 عن طريق جون أنطوي من ركلة جزاء بعد عرقلة إسلام عيسي داخل منطقة الجزاء ليعلن حكم المباراة ضربة جزاء لصالح بيراميدز.



وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 69 عن طريق أنطوي بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله إبراهيم حسن لينفرد بالمرمي ويسددها بقوة لتصطدم بالقائم وتسكن الشباك.



وسيواجه بيراميدز نظيره بتروجيت الاثنين المقبل فى نصف نهائي كأس مصر.