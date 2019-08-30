مفاجأة .. مدرب محمد صلاح يقترب من تدريب الأهلى

اقترب السويسري مراد ياكين، المدير الفني السابق لنادي بازل السويسري، من تولي القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.



وأصبح مجلس إدارة النادي الأهلي قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد الذي سيخلف الاوروجواني مارتن لاسارتي الذي أقيل عقب الخروج من منافسات كأس مصر.



وارتفعت أسهم المدرب السويسري مراد ياكين، والذي درب المحترف الدولي المصري محمد صلاح ومحمد النني في وقت سابق في نادي بازل، خلال الساعات القليلة الماضية في سباق قيادة النادي الأهلي.



وفي الإطار ذاته أكد أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أن الأهلي على وشك الإعلان عن مديره الفني والذي لا يعد غريبًا على اللاعبين المصريين، في إشارة منه إلي تدريب مراد ياكين محمد صلاح والنني في وقت سابق.



ويتواجد وفد النادي الأهلي منذ عدة ايام في اوروبا خلال الفترة الماضية في إطار سعي الوفد للتفاوض مع عدد من المديرين الفنيين وعرضهم على لجنة التخطيط بالأهلي.