150 صفقة فى الميركاتو .. طنطا يتفوق.. الزمالك مركز ثالث والاهلي قبل الأخير



محمد مجدى قفشه ورمضان صبحي ومحمود متولي والمالي أليو ديانج



الزمالك



محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي والمغربي محمد أوناجم ومحمد عبد الشافي ومحمود عبدالرازق شيكابالا والمغربي أشرف بن شرقي ومصطفي محمد وإمام عاشور وكريم بامبو وإسلام جابر.



بيراميدز



محمد عطوه وطارق طه ومحمود حمادة ودودو الجباس وعبده لومالا واسلام عيسي وابراهيم حسن وأحمد علي والغاني جون أنطوي.



الاسماعيلي



ابراهيم أبو اليزيد وهمام طارق وبكيتي سيلفا ومحمد مخلوف وحمدي ذكي وأحمد مدبولي ومحمود دونجا.



المقاولين العرب



عبد الرحمن فاروق ومحمد عصام وشكري نجيب وابراهيم عادل ومحمد سالم ومحمود السيد وعبدالله ياسين.



طلائع الجيش



أحمد علاء وعمرو السيسي ومهند لاشين وميشيل ميلاد وناصر منسي وابراهيم رخا وأحمد داودا ومحمود سامي وكريم ممدوح وماهر الحداد وحسام باولو وعمرو جمال.



مصر المقاصة



أحمد صبيحه وخالد أوتشو ومحمد ابراهيم وأيمن حفني وعمرو مرعي وأيدو موسيس وصلاح أمين.



وادي دجلة



مروان حمدي ورجب عمران.



إنبي



أحمد العجوز وحميد ماو ومحمد رزق ومصطفي صفوت ومحمد أشرف روقة ومحمد شريف.



الاتحاد السكندرى



أحمد رفعت وأسلام جمال ورزاق سيسيه وأيمانويل أكوي ومحمد شلبي وهشام محمد وعماد السيد وأيمن غباشي وأحمد حجي وأسامه العزب.



حرس الحدود



محمد شطه ومحمد طارق وأحمد جعفر وأحمد شرويدة وجاتوش بانوم وعمرو الحلواني ومحمد همام وهادي رياض وابراهيم القاضي ولوكاسا.



سموحة

محمد كوفي وإسلام الفار ومحمد الترهوني ورمزي خالد وناصر ماهر وفوزي الحناوي والهاني سيلمان وعمر صلاح ومحمد نادي وأحمد جمال.



الجونة



أكرم توفيق وعمر رضوان ومحمود الجزار وأحمد ياسر ومحمد نجيب وباسم علي وعمرو سعداوي وإسلام محارب وعمرو بركات ووالتر بواليا وأحمد صبحي وناصر نصر وآلان كيامبادي.



الانتاج الحربي



محمد عصام وابراهيم عبد الخالق وحامد حمدان ومحمد بازوكا ومصطفي البدري وعلي فتحي وممادو أنياس وبرايت سلاس ومحمد فييرا.



طنطا



جون أفير وهشام شعبان واسلام فؤاد وأحمد الالفي ومحمود صلاح وعبد الرحمن الدح وماريو بيرنارد واحمد سعيد اوكا ومحمد ماجد اونش وعبد الله بيكا وعلي فرج ومحمد فتحي ولونجا وكابونجا وباسم عبد العزيز.



اف سي مصر



محمد عادل وكليف نياكيا وحمادة ناصر ومصطفى كالوشا وأحمد حاتم ومحمود السيد ومحمد جمال ومحمد شاهين.



اسوان



أحمد عبد الظاهر وجلال العقدة ونصر رمضان وعبد العزيز الشاعر وعبد العزيز إمام وإسلام صيام ومحمد أشرف واسلام رمضان وجورج ليرأس وإليكس وحسام عبدالواحد.

ينشر صدى البلد 150 صفقة ابرمها مسئولو الأندية المصرية فى إطار الاستعداد للموسم الكروى بالدوري الممتاز 2019-2020.كانت لجنة شئون اللاعبين فى اتحاد الكرة أعلنت اليوم الجمعة عن غلق باب القيد للقوائم الأولية على أن يتم غلق الباب أمام الميركاتو خلال فترة الإنتقالات الصيفية يوم 17 سبتمبر المقبل.الأهلي