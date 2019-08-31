ديلي ميل تفجر مفاجأة عن ترامب ورجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الجمعة، مجموعة صور قديمة لحفلة حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، والملياردير جيفري إبستين والذي انتحر خلال تواجده في السجن بعد اتهامه باستغلال الأطفال جنسيًا، ومنهم الأمير البريطاني أندرو الذي كان حاضرا في الحفل.



وقالت الصحيفة إن الحفل أقيم عام 2000 في نادي مار أيه لاجو، الذي يملكه ترامب بولاية فلوريدا الأمريكية، مشيرةً إلى أن أنها أقيمت في نفس العام الذي تم فيه رفع دعاوى قضائية تتهم إبشتاين باستغلال القاصرات جنسيا.



وواجه إبستين اتهامات باستغلال عشرات الفتيات المراهقات بين عامي 1999 و2007. ولكنه توصل إلى اتفاق تجنب بموجبه اتهامات فيدرالية بالاتجار بالبشر لغرض الجنس في هذه القضية.



وأقر إبستين بذنبه عام 2008 في اتهامات أقل وهي المراودة الجنسية والقوادة لشخص أقل من 18 عاما لأغراض الدعارة.