الانتاج الحربي يلتقي إنبي وديا استعدادا للدوري اليوم

يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار فى مباراة ودية مع منافسه انبى، فى الرابعة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد .



وكان قد تعادل فريقا الانتاج الحربي وأسوان سلبيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأربعاء الماضى ثم فاز على بداوي المنصورة أحد فرق القسم الثانى بهدفين دون رد أمس الخميس .



وحقق فريق الانتاج الحربى الفوز على نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد .



وخاض الانتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق .