الجميلة والوحش وغابة الأحلام والحكاية روح.. يتصدرون جوائز القومي للمسرح

حصدت مسرحية (الجميلة والوحش)، من إنتاج أكاديمية الفنون، جائزة أفضل عرض مسرحي بمسابقة الطفل في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشر، وذلك في ختام فعاليات المهرجان الذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم /الجمعة/، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس لجنة التحكيم الفنان أحمد عبد العزيز.





وفاز بجائزة التميز في الغناء الفردي ماهر محمود عن دوره في مسرحية الحكاية روح لمسرح الشمس وتبلغ قيمة الجائزة 3 آلاف جنيه- والتى أعلنتها الفنانة صفاء أبو السعود، وجائزة لجنة التحكيم عن أحسن غناء جماعي عرض صوت الموسيقى لمدرسة طنطا مودرن سكول.





وحصل على جائزة أفضل أداء دور بنات فاطمة مجدي عن مسرحية سندريلا المصرية، مناصفة مع حياة هويدي عن مسرحية صوت الموسيقى.



وحصد جائزة أفضل أداء دور ثاني أولاد هادي جلال عن مسرحية سندريلا المصرية من إنتاج الثقافة المصرية وسالم أحمد سالم عن مسرحية صوت الموسيقى.







وحاز على جائزة أفضل أداء دور أول رجال نادر عن مسرحية الجميلة والوحش مناصفة مع ضياء شفيق. وحصل على جائزة أفضل نص كتب خصيصا للمسرح عبير سعد عن أوبريت سمكمكينو مناصفة مع مينا عصام عن مسرحية غابة الأحلام لمدرسة المنيا. أما جائزة أفضل مخرج وقيمتها 20 ألف فحصل عليها كل من زياد هاني كمال عن مسرحية غابة الأحلام، ومصطفى حسنى عن مسرحية سمكمكينو. في حين حصل على جائزة أفضل عرض ثاني مسرحية خيالات للمخرج محمد فوزي من إنتاج فرقة كيان ماريونت المستقلة مناصفة مع مسرحية غابة الأحلام إنتاج مدرسة الزهراء الخاصة ببني مزار المنيا.





وأعقب توزيع الجوائز صورة تذكارية مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومي والفنانة صفاء أبو السعود والكاتب يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل ورئيس لجنة تحكيم مسابقة عروض مسرح الطفل.