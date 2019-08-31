بالأبيض بشرى تبهر متابعيها من مهرجان فينيسيا الدولي

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام من خلال تواجدها بمهرجان فينسيا الدولي في دورتة 76.وحلت بشري بإطلالة جذابة بإرتدائها كت ابيض وبنطلون جينز وهي تتجول علي متن مركبولم تتكلف بشرى بإرتداء الاكسسوارت المكلفة واعتمدت علي مظهرها الجذاب مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع اسدال شعرها علي كتفها.وتشارك الفنانة بشرى مع عدد فنانات العرب والعالميين في مهرجان فينسيا السينمائي في دورتة ال 76 بإيطاليا .