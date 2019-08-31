ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض بشرى تبهر متابعيها من مهرجان فينيسيا الدولي

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:35 ص
بشرى
بشرى
مصطفى كرم
شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام من خلال تواجدها بمهرجان فينسيا الدولي في دورتة 76.

وحلت بشري بإطلالة جذابة بإرتدائها كت ابيض وبنطلون جينز وهي تتجول علي متن مركب


ولم تتكلف بشرى بإرتداء الاكسسوارت المكلفة واعتمدت علي مظهرها الجذاب مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع اسدال شعرها علي كتفها.

وتشارك الفنانة بشرى مع عدد فنانات العرب والعالميين في مهرجان فينسيا السينمائي في دورتة ال 76 بإيطاليا .
View this post on Instagram

Venezia

A post shared by Bushra Rozza (@bushraofficial) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكت وشنطة الموناليزا.. رحمة حسن تتجول بالعاصمة الفرنسية باريس

بفستان ضيق.. دانا حمدان تبهر متابعيها

في حضن والدها .. أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر

بعباءة وقبعة.. بشرى في إطلالة أنيقة

بدون ميك اب.. ريا ابي راشد تبهر متابعيها من أمام حمام السباحه

اطلالة مثيرة للجدل لـ دارين حداد على إنستجرام

ترشيحاتنا

محمود العسيلى يتحدث عن علاقته بخطيبته ويجدد اعتذاره للجمهور.. فيديو

تنسيق الجامعات 2019 .. تعرف على كيفية تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بـ الثانوية العامة

عضو البحوث الإسلامية يصحح اعتقادا شائعا بين الكثيرين في شهر المحرم

حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن

حكم استعمال الإمام القراءات المختلفة في الصلوات الجهرية

الأزهر يوصي بالحرص على 6 عبادات في شهر محرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وGipsy Kings يشعلون ختام حفلات الصيف بالعلمين الجديدة..صور

مشنوقة بحبل ومسروق دهبها.. مفاجآت جديدة فى جريمة الصبة الخرسانية بقنا.. صور

مين أحلى.. نجمات تألقن بـ التربون في إطلالات الصيف.. صور