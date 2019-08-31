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رياضة

تريزيجيه والمحمدي أساسيان.. تشكيل استون فيلا المتوقع أمام كريستال بالاس

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:47 ص
تريزيجيه والمحمدي
تريزيجيه والمحمدي
محمد رشاد
يستعد نادي أستون فيلا بقيادة المصريان محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي لمواجهة منافسه نادي كريستال بالاس اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم موقع صدى البلد التشكيل المتوقع لفريق استون فيلا أمام كريستال بالاس فى المباراة التى تقام بنهما عصر اليوم السبت فى تمام الرابعة بتوقيت مصر .

ومن المتوقع أن يدخل أستون فيلا مباراة اليوم السبت 31-8-2019 بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: توم هيتون

خط الدفاع: المحمدي، إنجليس، مينجز، تايلور

خط الوسط: دوجلاس لويز، ماكجين، جريليش

خط الهجوم: ويسلي، أنور الغازي، محمود تريزيجيه.

بينما من المتوقع أن يكون تشكيل كريستال بالاس مكون من:

جوايتا، جويل وارد، جاري كاهيل، مارتن كيلي، باتريك فان أنهولت، مكارثر، ميليفوجيفيتش، شيخ كوياتيه، ويلفريد زاها، جوردان أيو، جيفيري شلوب.

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