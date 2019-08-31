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رياضة

التشكيل المتوقع لقمة مباريات اليوم السبت بين يوفنتوس ونابولي فى الدوري الايطالي

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:54 ص
مباراة يوفنتوس ونابولي
مباراة يوفنتوس ونابولي
محمد رشاد
يستضيف فريق يوفنتوس منافسه نابولي فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد اليانز ستاديوم (تورينو) ، فى إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم .

ويقدم موقع صدى البلد التشكيل المتوقع ليوفنتوس ونابولي في قمة كرة القدم لـ مباريات اليوم السبت 31-8-2019 فى الدوري الايطالي بين يوفنتوس ونابولي .

وفقا لشبكة سكاي الإيطالية فأن ماوريسيو ساري قد يلعب بخطة 4-3-3.

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني.

الدفاع: ماتيا دي تشيليو – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – أليكس ساندرو.

الوسط: سامي خضيرة – ميراليم بيانيتش – بلاس ماتويدي.


وفقا لشبكة سكاي الإيطالية فأن كارلو أنشيلوتي قد يلعب بخطة 4-2-3-1.

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

الدفاع: ماكسيموفيتش – كوستاس مانولاس – كاليدو كوليبالي – ماريو روي.

الوسط: آلان – بيتور زيلينسكي – فابيان رويز.

الهجوم: خوزيه كاييخون – دريس ميرتينز - لورينزو إينسيني.

الهجوم: دوجلاس كوستا – جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.

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