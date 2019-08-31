التشكيل المتوقع لقمة مباريات اليوم السبت بين يوفنتوس ونابولي فى الدوري الايطالي

يستضيف فريق يوفنتوس منافسه نابولي فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد اليانز ستاديوم (تورينو) ، فى إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم .



ويقدم موقع صدى البلد التشكيل المتوقع ليوفنتوس ونابولي في قمة كرة القدم لـ مباريات اليوم السبت 31-8-2019 فى الدوري الايطالي بين يوفنتوس ونابولي .



وفقا لشبكة سكاي الإيطالية فأن ماوريسيو ساري قد يلعب بخطة 4-3-3.



حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني.



الدفاع: ماتيا دي تشيليو – ليوناردو بونوتشي – ماتيس دي ليخت – أليكس ساندرو.



الوسط: سامي خضيرة – ميراليم بيانيتش – بلاس ماتويدي.





وفقا لشبكة سكاي الإيطالية فأن كارلو أنشيلوتي قد يلعب بخطة 4-2-3-1.



حراسة المرمى: أليكس ميريت.



الدفاع: ماكسيموفيتش – كوستاس مانولاس – كاليدو كوليبالي – ماريو روي.



الوسط: آلان – بيتور زيلينسكي – فابيان رويز.



الهجوم: خوزيه كاييخون – دريس ميرتينز - لورينزو إينسيني.



الهجوم: دوجلاس كوستا – جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.