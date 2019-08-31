بعد صدمة جمهوره لإصابته بالصليبى.. ما لا تعرفه عن صخرة يوفنتوس القائد جورجيو كيليني

من هو جورجيو كيليني



جورجيو كيليني هو أحد لاعبي كرة القدم الأشهر على مستوى العالم، فهو لاعب كرة قدم إيطالي يلعب كمدافعٍ في نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي، كما يلعب أيضًا كمدافع ضمن المنتخب الوطني لإيطاليا.







حصل جورجيو على العديد من الجوائز والألقاب خلال مسيرته المهنية، فقد صنّفته "جارديان" اللاعب رقم 50 على مستوى العالم عام 2012 وحصل كيليني على لقب أفضل مدافع في الدوري الإيطالي لعام 2008.







ويشكِّل جورجيو عائقًا بالنسبة لخصومه في أرض الملعب، فهو يلعب باحترافيةٍ عالية وشراسة، وتميّز بقوته البدنية وأسلوبه الجميل وتمريراته السريعة الممتعة للمشاهدين.



وعلى الرغم من كونه لاعب كرة قدمٍ عالمي، فهذا لم يمنعه من إكمال تعليمه الجامعي، فقد حصل جورجيو مؤخرًا على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تورينو الإيطالية.



بدايات جورجيو كيليني



وُلِدَ جورجيو كيليني في 14 أغسطس عام 1984 في مدينة بيزا الإيطالية للوالدين فابيو كيليني الذي كان يعمل طبيبًا، ولوسيا كيليني التي كانت تعمل مديرةً للأعمال.



نشأ كيليني في مدينة ليفورنو الإيطالية مع أشقائه الثلاثة خوليو كيليني وسيلفيا كيليني وكلاوديو كيليني، وحصل على شهادته الثانوية من نفس المدينة من مدرسة إنريك الثانوية العليا، ثم درس التجارة والاقتصاد في جامعة تورينو الإيطالية وحصل على شهادة البكالوريوس في يوليو عام 2010، ثم أكمل تعليمه وحصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف في أبريل عام 2017 من نفس الجامعة.



بدأ جورجيو مسيرته الكروية في السادسة من عمره، وقد شجَّعه والده على المضي قُدمًا على عكس والدته، فهي لم تكن متحمّسةً جدًا لدخول ولدها في مجال كرة القدم، وكانت أحد الأسباب في متابعة كيليني لتعليمه حتى النهاية.



إنجازات جورجيو كيليني



بدأ مسيرته الكروية منذ سنٍّ صغيرةٍ جدًا في نادي ليفورنو الإيطالي، وقد وجد أنّ موقعه المفضل في الملعب هو الظهير الأيسر، وكان يلعب مع فريق الشباب في نادي ليفورنو قبل أن يُستَدعى للفريق الأول للنادي في موسم 2000-2001.



انتقل جورجيو إلى روما الإيطالي في عام 2002، إلّا أنّه لم يلعب مع نادي روما الإيطالي، وعاد إلى ناديه الأساسي مباشرةً، وتطور أداء كيليني تدريجيًا إلى أن أصبح لاعبًا أساسيًّا ضمن نادي ليفورنو كظهيرٍ أيسر، ونتيجة أدائه المميز قرّرت إدارة النادي الإبقاء على هذا اللاعب ضمن صفوف النادي.



لعب مع نادي فيورنتينا، حيث كان لاعبًا أساسيًا في صفوف نادي فيورنتينا ضمن موسم 2003 و2004.







وانتقل كيليني إلى نادي يوفنتوس الإيطالي الشهير عالميًا في عام 2005 بشكلٍ رسمي، وهذا ما شكل قفزةً نوعيةً في حياته المهنية، وقد تغير موقعه من ظهير أيسر إلى قلب دفاع لما وجدوه فيه من مواصفاتٍٍ بدنية وقوةٍ جسدية تؤهله ليكون قلب الدفاع في الفريق.



في حادثةٍ غير متوقعة في عامه الأول، صدر قرارٌ بهبوط نادي يوفنتوس الإيطالي إلى الدرجة الثانية، ولكنّ كيليني قرّر البقاء مع النادي وعدم تركه مثلما فعل لاعبين آخرين.







وكان له دورٌ كبيرٌ في تطور النادي وتقدمه، وقد كان اللاعب العاشر على مستوى نادي يوفنتوس نسبةً لعدد المواسم والمباريات التي لعبها مع النادي، فقد استمر مع النادي لمدة 12 عامًا وأظهرت إدارة النادي مؤخرًا نيَّتَها بتمديد التعاقد مع كيليني حتى عام 2020.



أمّا على الصعيد الدولي، فقد مثَّل كيليني إيطاليا في العديد من المناسبات الدولية وفي مراحل عمريةٍ مختلفة، بدايةً في البطولة الأوروبية لدون الـ21 عامًا، ثم شارك مع منتخب الرجال لأول مرة في عام 2004 أمام منتخب فنلندا، وتم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب الإيطالي في بطولة الأمم الأوروبية عام 2008، إضافةً لكونه لاعبًا أساسيًا ضمن تشكيلة المنتخب الوطني لإيطاليا في مباريات كأس القارات عام 2009 وكأس العالم 2010 الذي أُقيم في جنوب أفريقيا، وكأس العالم عام 2014.



كان جورجيو كيليني من مشجعي نادي ميلان الإيطالي في فترة شبابه، وكان مالديني مثله الأعلى.





تعرَّض كيليني لعضةٍ في كتفه اليسرى من قبل اللاعب لويس سواريز، ممّا أدَّى إلى إيقاف هذا الأخير لأربعة أشهر عن الملاعب.



لديه أربعة كسور في أنفه، لذا يتمنى دائمًا أن يرث أطفاله الأنف الجميل لكارولين زوجته.



كان كيليني شغوفًا بكرة السلة أكثر بكثيرٍ من كرة القدم، ولكن طوله البالغ 1.87 متر لم يكن كافيًا ليكون لاعب كرة سلة، ولكنّه بقي من مشجعي فريقي LA Lakers وKobe Bryant.



تلقى مشجعو ومحبو يوفنتوس الإٍيطالى صدمة جراء تعرض نجمه جورجيو كيلليني، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، خلال التدريبات المسائية ليوفنتوس، قبل مواجهة نابولي اليوم، السبت، في الجولة الثانية للدوري الإيطالي.ومن المقرر أن يخضع كيلليني لعملية جراحية عاجلة، خلال الساعات المقبلة، من أجل التعافي من الإصابة.بدأ حياته المهنية كلاعب كرة قدم عام 2000 مع نادي ليفورنو، ثم وقَعَ عليه الاختيار ليكون ضمن المنتخب الوطني منذ عام 2004 وتابع مسيرته الكروية حتى الآن.