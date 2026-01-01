قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمل توثيقي.. كتاب 'الدواء في مصر-رحلة عبر الزمن' خاص بمكتبة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أكدت مكتبة الإسكندرية أن كتاب "الدواء في مصر- رحلة عبر الزمن" هو عمل علمي توثيقي يندرج ضمن اختصاصها الأصيل في حفظ وتوثيق التراث المصري العلمي والحضاري، ورصد تطور المعرفة الإنسانية في مختلف المجالات، ومن بينها مجال العلاج وصناعة الدواء.


وقد أُعدَّ هذا الكتاب بواسطة نخبة من المتخصصين الأكاديميين العاملين بمكتبة الإسكندرية، ممن يتمتعون بخبرات بحثية وعلمية في مجالات التاريخ والتوثيق والرقمنة، وذلك في إطار مؤسسي منظم ووفقًا للمعايير العلمية والمنهجية المعتمدة، وتم التوثيق وفق خط زمني دقيق.


وتوضح مكتبة الإسكندرية أن عنوان الكتاب مر بعدة صيغ تحريرية خلال مراحل الإعداد والمناقشة؛ حيث كان العنوان المقترح في البداية "الدواء في مصر – الماضي – الحاضر – المستقبل"، ثم جرى تعديله إلى "الدواء في مصر – رحلة عبر الزمان"، وذلك في ضوء المناقشات التحريرية، إلى أن استقر الرأي في المراحل النهائية من الاجتماعات على العنوان الحالي "الدواء في مصر – رحلة عبر الزمن"، بناءً على مقترح مكتبة الإسكندرية باعتباره الأكثر تعبيرًا عن الطبيعة التوثيقية التاريخية لمحتوى الكتاب، دون أن يترتب على ذلك أي تعديل في جوهر المحتوى العلمي أو أهدافه.


ويتناول الكتاب التطور التاريخي لمنظومة العلاج والدواء في مصر في إطار توثيقي بحثي غير تقييمي، بدءًا من العصر المصري القديم، حيث يوثق استخدام الأعشاب والنباتات الطبية في التداوي، وأساليب تحضير العقاقير الطبيعية، وتدوين الوصفات الطبية على البرديات وجدران المعابد، كما يتناول فن التحنيط بوصفه ممارسة طبية- تقنية أسهمت في تطوير المعرفة التشريحية وطرق الحفظ واستخدام المواد ذات الخصائص المطهرة والحافظة، فضلًا عن توثيق نماذج مبكرة لـ الأطراف الصناعية ودورها الوظيفي، بما يعكس فهمًا عمليًّا للعلاج وإعادة التأهيل.


ويمر الكتاب بـ العصر الإسلامي، حيث يتناول نشأة البيمارستانات في مصر الإسلامية باعتبارها مؤسسات علاجية عامة منظمة، وتطور أدوارها في تقديم الرعاية الطبية عبر العصور الإسلامية المختلفة، وتعليم الطب والصيدلة، وتنظيم تداول الأدوية والإشراف عليها، كما يوثق إعداد وتداول كتب الأقراباذين باعتبارها مصنفات علمية معتمدة لتنظيم تركيب الأدوية، وضبط جرعاتها، وتوحيد الوصفات الدوائية، بما يمثل تطورًا مبكرًا للتقنين الصيدلاني.
ثم يتناول الكتاب العصر الحديث، موثقًا تطور صناعة الدواء في سياقه المؤسسي والاجتماعي والسياسي، وأيضًا يشمل حضور الدواء في السينما والإعلان كوسائل تعبير ثقافي، ودورهما في تشكيل الوعي العام بالصحة والعلاج، وذلك من منظور تحليل سوسيولوجي يدرس العلاقة بين الدواء والمجتمع ودور الفن والإعلام في إبراز التحولات الاجتماعية المرتبطة بالصحة، دون إبداء أحكام قيمية أو تبني مواقف دعائية.ويمتد العرض بعد ذلك إلى مرحلة الجمهورية الجديدة، في سياق تاريخي تحليلي غير تقييمي، حيث يوثق الكتاب ما أسهمت به هيئة الدواء المصرية من أدوار مؤسسية وتنظيمية في تطوير منظومة الدواء، وتعزيز مفاهيم الأمن الدوائي، ودعم جودة وتوافر المستحضرات الدوائية، وذلك ضمن السياسات العامة للدولة المصرية، ودون تحميل أي جهة مسؤوليات تنفيذية أو تقريرية خارج الإطار التوثيقي.


وفي إطار التوثيق العلمي، يعتمد الكتاب على مخطوطات أصلية ووثائق تاريخية نادرة وصور حصرية من مقتنيات مكتبة الإسكندرية، تم اختيارها وفحصها علميًا وفقًا للمعايير الأرشيفية المعتمدة، وتوظيفها في سياق بحثي وتوثيقي، مع الالتزام الكامل بقواعد الحفظ، والإتاحة، والحقوق الأدبية والملكية الفكرية الخاصة بالمكتبة.


كما يتضمن الكتاب استخدام تقنيات الواقع المعزز كوسيلة تقنية حديثة لعرض بعض هذه المواد والمحتويات التاريخية والعلمية بصورة تفاعلية، وذلك في حدود الأغراض التعليمية والتوثيقية فقط، ودون أن يترتب على ذلك أي آثار تنظيمية أو التزامات تنفيذية.
وقد تم إنتاج الكتاب بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بموجب عقد قانوني نافذ، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يحدد بوضوح نطاق التعاون، والتزامات كل طرف، وآليات المراجعة والموافقة على المحتوى.


وتؤكد مكتبة الإسكندرية أنه تم استخراج رقم إيداع الكتاب والترقيم الدولي بدار الكتب والوثائق القومية في شهر أغسطس 2025، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وقبل إتمام مراحل الإخراج النهائي والطباعة. ورقم الإيداع هو: 16651/2025، والترقيم الدولي: 978-977-452-778-7


وتؤكد مكتبة الإسكندرية أنها قامت بـ تسليم كامل المحتوى العلمي والتاريخي للكتاب إلى هيئة الدواء المصرية خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك لإجراء المراجعة النهائية قبل الإخراج النهائي تمهيدًا للطباعة، وذلك بعد عشرات المراسلات والاجتماعات بين المؤسستين؛ التزامًا بأحكام العقد، وضمانًا لدقة المعلومات، وسلامتها، واتساقها مع القواعد والضوابط التنظيمية المعمول بها، على أن يحمل الكتاب شعار المؤسستين ويحفظ لمكتبة الإسكندرية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.


كما تؤكد المكتبة أن محتوى الكتاب لا يتضمن أي توصيات تنظيمية أو قرارات تنفيذية أو توجيهات ملزمة، ويقتصر دوره على العرض والتوثيق التاريخي، وذلك في إطار الدور الثقافي والعلمي للمكتبة كمؤسسة وطنية مستقلة. وتحتفظ مكتبة الإسكندرية بكافة حقوقها القانونية والأدبية المتعلقة بالعمل، وذلك وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للملكية الفكرية والعقود، وبما لا يخل بحقوق الشركاء أو ما تم الاتفاق عليه تعاقديًّا.

الاسكندرية مكتبة الاسكندرية رحلة عبر الزمن كتاب الدواء توثيق التراث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

بالصور

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

نيفين القاضي
نيفين القاضي
نيفين القاضي

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

حمص الشام
حمص الشام
حمص الشام

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد