طالبان تشن هجوما على مدينة "قندوز" شمال شرقي أفغانستان

شنت حركة طالبان هجوما من عدة جهات على مدينة قندوز الواقعة شمال شرقي أفغانستان منذ ليل أمس، وأن اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحي طالبان لا تزال جارية في ضواحي المدينة.



وصرح عضوان من أعضاء مجلس إقليم "قندوز"، خلال مكالمة هاتفية مع قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت، بأن هناك حاجة إلى أن يتم إرسال تعزيزات أمنية إلى الإقليم.



من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة - إن القوات الأمنية تقوم بدحر هجوم لطالبان على أجزاء من مدينة قندوز، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى لديهم هي حماية المدنيين.



تأتي هذه الاشتباكات في ظل استمرار المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان التي تهدف إلى إنهاء الحرب في أفغانستان التي استمرت 18 عاما.



يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها مدينة قندوز إلى هجوم من قبل حركة طالبان منذ عام 2015.