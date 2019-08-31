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أخبار العالم

مقتل وإصابة 26 شخصا بباكستان إثر سقوط حافلة ركاب

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:22 ص
سقوط حافلة ركاب
سقوط حافلة ركاب
أ ش أ
لقي 24 شخصا مصرعهم وأصيب اثنان آخران إثر سقوط حافلة ركاب في واد بمنطقة "كوهستان العليا" في إقليم "خيبر بختونخوا" الباكستاني.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم /السبت/ أن الحافلة كانت تحمل 35 راكبا على متنها بينهم نساء وأطفال،وجميعهم ينتمون لعائلة واحدة وكانوا في طريقهم لحضور حفل.

من جانبه، قال الضابط الباكستاني راجا عبد الصبور إن رجال الشرطة ومسئولي الانقاذ يواجهون صعوبات في القيام بعمليات البحث والإغاثة بسبب عدم توافر المعدات والموارد اللازمة.

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