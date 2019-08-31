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رياضة

يد الزمالك يحقق المركز الخامس عالميا.. تعرف على الترتيب

السبت 31/أغسطس/2019 - 12:59 م
يد الزمالك - أرشيفية
يد الزمالك - أرشيفية
عبدالله هشام
حقق فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على منافسه الدحيل الكويتي بنتيجة 33-26.

وجاء جدول ترتيب المركز الخامس وحتى العاشر:

5- الزمالك
6- توباتي البرازيلي
7- مضر السعودي
8- الدحيل الكويتي
9- سيدني الاسترالي
10- نيويورك سيتي الأمريكي

كان الزمالك حقق الفوز على نظيره نيويورك سيتي الأمريكي أمس، الجمعة، بنتيجة 38 - 24.

كان فريق يد الزمالك، خسر أمام فريق كيل الألماني 28-32 في دور ربع نهائي البطولة العالمية.

ويتم تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر وفقا لنظام البطولة بتقسيم الفرق التى لم تصل إلى المربع الذهبى على مجموعتين تضم مجموعة الزمالك، الدحيل ونيويورك سيتى والمجموعة الأخرى تضم كلا من مضر السعودي وجامعة سيدني وتوباتي البرازيلي.

وضم باسم السبكي، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزمالك، 19 لاعبًا فى قائمة البطولة هم كل من: محمد على ومحمود خليل "فلفل" وهشام السبكى ومحمد علاء السيد "لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر وحازم ممدوح وأحمد حسام ومحمد عبد الرحمن ويحيى الدرع ومصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن وسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر، بالإضافة إلى حسن وليد، هداف منتخب الناشئين، المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك.

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