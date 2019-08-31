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رياضة

أمير مرتضى رفض التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد

السبت 31/أغسطس/2019 - 01:25 م
فايلر
فايلر
منتصر الرفاعى
كشفت مصادر قوية داخل نادى الزمالك أن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى القلعة البيضاء التقى السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى الجديد أثناء جولته التفاوضية لاستقدام مدرب للزمالك خلفا للسويسرى جروس.

وقالت المصادر إن أمير مرتضى منصور لم يقتنع بالتعاقد مع السويسرى رينيه فايلر الذى أعلن الأهلى رسميا اليوم التعاقد معه خلفا للأورجويانى لاسارتى.

وأعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبعد العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الإدارة التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.

وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا.

وتعاقد الزمالك مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي خلفا للسويسرى جروس الذى توج بالكونفيدرالية الا ان عقده انتهى فى 30 مايو الماضى ليخلفه خالد جلال فى المباريات الثلاث الأخيرة بالدورى.


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