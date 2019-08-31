بعد تحقيق الزمالك المركز الخامس.. تعرف على أبرز مشاركات الفرق المصرية في مونديال اليد

حقق فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بعد الفوز على منافسه الدحيل القطري بنتيجة 33-26.





وحقق الزمالك، الفوز على نظيره نيويورك سيتي الأمريكي أمس، الجمعة، بنتيجة 38 - 24.





وكان فريق يد الزمالك، خسر أمام فريق كيل الألماني 28-32 في دور ربع نهائي البطولة العالمية.





ويعتبر الزمالك الأكثر مشاركة في المونديال بـ4 مشاركات مقابل مشاركتين للأهلي.





ويظل الأهلي صاحب الإنجاز الأفضل باحتلال المركز الثاني في مونديال 2007.





ويستعرض صدى البلد أبرز انجازات الفرق المصريه فى مونديال اليد:.





-جاءت البداية عام 2007 وتحقيق أفضل إنجاز مصري في تاريخ البطولة عن طريق النادي الأهلي، حيث أقيمت البطولة في القاهرة، ونجح الأهلي الوصول للنهائي لكن خسر اللقب أمام فريق ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 29 / 28 في المباراة التي أقيمت في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.





-كانت المشاركة الثانية للأندية المصري والأولى لنادي الزمالك عام 2010، في النسخة التي أقيمت في قطر، حيث تمكن الأبيض من تحقيق المركز الثالث، وذلك بعدما تغلب على فريق السد اللبناني بنتيجة 33 / 22 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.





-وفي عام 2011، شارك الزمالك في البطولة للعام الثاني على التوالي، في النسخة التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة، إلا أن الأبيض اكتفى بالمركز الرابع، بعد الخسارة أمام فريق السد اللبناني بنتيجة 28 / 23، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.





-وفي عام 2012، سجل الزمالك المشاركة الثالثة على التوالي، وأقيمت أيضا البطولة في قطر، واكتفى أبناء ميت عقبة أيضا بالحصول على المركز الرابع، بعدما خسر الفريق أمام السد القطري بنتيجة 32 / 26.



