حيل الامهات لتوفير نفقات الزي المدرسي «جروبات لتبادل المستعمل والتبرع به»

مع بداية العام الدراسي، تسعي كل أسرة لتوفير مستلزمات الدراسة من زي مدرسي وكتب خارجية وغيره من المستلزمات، ومع إرتفاع الأسعار، ظهرت بعض المبادرات لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فسعي البعض لإنشاء مجموعات إلكترونية لتبادل الكتب الخارجية والزي المدرسي للأطفال أو بيع المستعمل بسعر رخيص، وأيضا ظهرت "جروبات" عبر الهاتف لتجميع الزي المدرسي والتبرع به لأسر الأطفال غير القادرين.





جروبات إلكترونية





"إهداء أو بيع بثمن رمزى الكتب واليويفورم لمدارس هذه المناطق اكتوبر وفيصل والدقي ،بمعني عندك كتب خارجيه ممكن تديها لحد غير بعد انتهاء الدراسه، هتنقلى من مدرسه لمدرسه او ملابس صغرت ممكن تبيعى بأهداء او تهدى الملابس ، ودا هيفيدك بتخلص من الحاجات بشكل مفيد، وتخفيف الاعباء" هكذا أعلن القائم عن المجموعة الالكترونية "تبادل يونيفورم وكتب مدارس فيصل والهرم وأكتوبر".





عروض الأمهات





وتفاعل الأعضاء عبر المجموعة فعرضت هناء أحمد عن إمكانية بيع 2 زي مدرسي لكي جي 2، و1 زي شتوي، فيما طالبت مني احمد "محتاجة يونيفورم لولد وبنت رايحين 3 ابتدائي، وكتب خارجية بسعر معقول".





تبادل الزي المدرسي





وبالمثل أعلن القائم عن المجموعة الالكترونية" تبادل يونيفورم وكتب جميع مدارس اسكندرية"، عن الهدف منها "يا ريت اي حد خلص مرحلة وعنده كتب مدرسة أو خارجية مستغني عنها يعرضها او لو حد حول لمدرسة أخري وعنده يونيفورم يعرضه برضه وإضافة أصدقائنا بالجروب للاستفادة للجميع قدر المستطاع"





وتفاعلت ندى احمد عبر المجموعة "عندي مستعمل كامل للبيع بحاله جيده جدا ومعاه حاجات زياده عن اللبس المحدد و بسعر معقول بالنسبة لمدرسه التربيه الحديثه".





وعرضت ميار محمود "عندي مستعمل للبيع 4 ابتدائي ومعاه كتب خارجية للسنة الدراسية، للي عاوز بسعر معقول".

مجموعات "الواتس اب"

ولم تنته حيل الأمهات عند ذلك، فعبر "جروبات" الواتس اب، قامت العديد من الامهات بتدشين مجموعات لعرض وبيع الزي المستعمل، فيما عرضت البعض التبرع به للمحتاجين.

وحكت مي كمال "انا عندي 3 اولاد، وبدل ما ارمي اللبس وحالته كويسة، اتبرعت بيه للمدرسة اللي عاملة جروب وبتجمع الزي المدرسي، وبتكون هي الوسيط للحالات عشان ميحصلش إحراج، حضوصا ان سعر اليونيفورم وصل لـ 300 جنيه وكل طفل لازم واحد شتوي وواحد صيفي ودا لوحده ميزانية، ولازم نساعد بعض".

وتابعت "احنا في العادة بنشتري الكتب الخارجية بربع الثمن من الامهات اللي ولادهم اكبر مننا لان الكتاب الواحد سعره بيعدي 80 جنيه، وانا كمان ببيع الكتب للي بيطلبها مني".