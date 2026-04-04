بعد حصول المصرف المتحد على إدراج «فوربس» 2026.. كيف يسهم البعد المجتمعي والشمول المالي في بناء علامة تجارية قوية؟

لم يكن إدراج المصرف المتحد للعام الثاني على التوالي، ضمن قائمتي «أكبر 50 شركة» و«أقوى 50 علامة تجارية في الشرق الأوسط لعام 2026» مجرد تتويج رقمي لمؤشرات مالية، بل عكس تحوّلًا أعمق في فلسفة بناء العلامة التجارية المصرفية، يقوم على الربط بين الأداء الاقتصادي والبعد المجتمعي.

ففي السنوات الأخيرة، لم تعد قوة العلامة التجارية تُقاس فقط بحجم الأرباح أو نمو الأصول، وإنما بمدى تأثير المؤسسة في المجتمع، واتساع قاعدة المستفيدين من خدماتها، وقدرتها على خلق قيمة مضافة تتجاوز النشاط التقليدي.

ومن هنا يبرز دور الشمول المالي كأحد أهم ركائز بناء السمعة المؤسسية المستدامة.

المصرف المتحد عزز حضوره عبر دعم مبادرات الدولة والبنك المركزي المصري لنشر ثقافة الشمول المالي، من خلال توسيع نطاق الخدمات المصرفية للفئات غير المتعاملة مع البنوك، خاصة الشباب والمرأة ورواد الأعمال وذوي الهمم. 

هذا التوجه لم يقتصر على التوسع العددي في العملاء، بل أسهم في ترسيخ صورة المصرف كمؤسسة داعمة للتنمية.

كما أن المشاركة في المبادرات المجتمعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بحلول تمويلية مستدامة، منح العلامة التجارية بعدًا تنمويًا يعزز الثقة طويلة الأجل، فالثقة هنا لا تُبنى بالإعلانات، بل بالتواجد الفعلي في قضايا المجتمع واحتياجاته.

ويشير خبراء التسويق المصرفي، إلى أن المؤسسات التي تنجح في دمج أهداف الربحية مع الأثر الاجتماعي تكون أكثر قدرة على الحفاظ على ولاء العملاء، وجذب شرائح جديدة، خاصة في ظل تنامي وعي الأفراد بأهمية التعامل مع كيانات مسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا.

من هذا المنطلق، يمكن قراءة إدراج المصرف المتحد في تصنيف «فوربس الشرق الأوسط» باعتباره انعكاسًا لمعادلة متوازنة تجمع بين الصلابة المالية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والبعد المجتمعي. 

فكلما اتسع نطاق الشمول المالي، وتعززت مبادرات التمكين الاقتصادي، ترسخت العلامة التجارية ككيان مؤثر، لا مجرد مقدم خدمات مصرفية.

وهكذا، يصبح البعد المجتمعي ليس نشاطًا تكميليًا، بل عنصرًا استراتيجيًا في بناء علامة تجارية مصرفية قوية، قادرة على المنافسة إقليميًا، وتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. الشروط والأسعار وخطوات التقديم

