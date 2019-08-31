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رياضة

الحمام يضم عزب النصر لثلاثة مواسم استعدادا للقسم الثاني

السبت 31/أغسطس/2019 - 03:02 م
الحمام
الحمام
عبدالله هشام
نجح مجلس إدارة نادي الحمام، برئاسة نور رسلان في الحصول على خدمات محمد العزب، لاعب وسط النصر القاهري لمدة 3 مواسم في ثالث صفقات النادي، استعدادا للموسم الجديد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي الحمام قد أعلن أمس التعاقد مع كاستيلو لدعم خط الوسط الفريق استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني، وتعتبر ثاني صفقات الفريق بعد ضم محمود زناتي مهاجم نادي الشمس والترسانة السابق ينضم لصفوف الزعيم لمدة موسمين.

وكان نادي الحمام، قد قيد 10 لاعبين كقائمة أولى للفريق استعدادا للموسم وهم "مهنا منصور، أحمد سمير الفار، أحمد الدماطي، وليد إبراهيم، ضياء مسعود، محمد سعيد حفظي، الدسوقي مسعد، محمد شعبان، يايا كونيه، ومحمد جمال السيسي".

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