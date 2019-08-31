الإفتاء توضح حكم التصدق من مال المتوفى

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى إلا بموافقة ورثته.



وأردفت دار الفتوى فى إجابتها عن سؤال: "هل يجب التصدق من مال أخي المتوفى رحمه الله بنفس القدر الذي تعود أخي على التصدق به قبل توزيع التركة؟" أنه لا يجوز التصدق منه لا نه أصبح مملوكا للورثة الشرعيين بعد وفاته.



