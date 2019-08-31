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رياضة

الدوري الانجليزي.. شيفليد يونايتد يخطف تعادلا مثيرا من تشيلسي فى الوقت القاتل.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:03 م
تامي أبراهام
تامي أبراهام
حسن العمدة
خطف فريق شيفليد يونايتد تعادلا ثمينا من تشيلسي بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستامفورد بريدج فى الجولة الرابعه، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

افتتح تشيلسي التهديف في الدقيقة 19 عن طريق تامي أبراهام من رأسية تصدي لها حارس مرمي شيفليد وارتدت مرة أخري لابراهام فسددها بقوة داخل الشباك، معلنا ، الهدف الاول لفريقه .

وأضاف تشيلسي الهدف الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق تامي أبراهام بعد أستغلاله خطأ فادح من دفاع شيفليد وسددها بقوة لتسكن الشباك ، معلنا الهدف الثاني لتشيلسي .

وقلص شيفليد يونايتد الفارق فى الدقيقة 46 عن طريق روبينسون من تسديدة قوية بعد تلقيه عرضية متقنه داخل منطقة الجزاء .

وسجل الفرنسي كورت زوما مدافع تشيلسي هدفا في مرماه بالخطأ فى الوقت القاتل ليهدي شيفليد نقطة ثمينه ويحرم فريقه من الثلاث نقاط .

وبهذه النتيجة صعد تشيلسي الي المركز السابع برصيد 5 نقاط ، بينما وصل رصيد شيفليد يونايتد غلى 5 نقاط احتل بها المركز السادس.

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