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الجيش اللبناني: سقوط بقايا قذائف ضوئية إسرائيلية في مركز عسكري تابع لـ يونيفيل

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:02 م
صدى البلد
أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني أن بقايا قذائف مضيئة (قنابل ضوئية) أطلقتها القوات الإسرائيلية سقطت داخل مركز تابع لقوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان اليوم السبت - أن الجيش يقوم بمتابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات اليونيفيل.

وتوجه فريق مشترك من الجيش اللبناني واليونيفيل - في وقت سابق اليوم - إلى المناطق التي شهدت سقوط القنابل الضوئية التي أطلقتها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، ومن بينها موقع كتيبة القوة الهندية باليونيفيل، حيث تم إجراء معاينة لآثار سقوط تلك القنابل والتحقيق في الأمر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق صباح اليوم كميات كبيرة من القنابل والشعلات الضوئية فوق الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وسقطت داخل نطاق الأراضي اللبنانية، حيث أحدثت دويا كبيرا وتسبب بعضها في حدوث بعض الحرائق المحدودة.

وتسود الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر المتصاعد لا سيما بعدما توعد حزب الله بتنفيذ عملية عسكرية مرتقبة ضد إسرائيل، ردا على اختراق طائرتين من دون طيار تابعتين لسلاح الجو الإسرائيلي، ضاحية بيروت الجنوبية فجر /الأحد/ الماضي وسقوطهما هناك، على نحو اعتبره الحزب عملا عدائيا يخرق "قواعد الاشتباك" التي تأسست بين البلدين منذ عام 2006 تاريخ العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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