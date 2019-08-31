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سيارات

تعرف على هيونداي سوناتا 2020 الجديدة .. مواصفات وسعر

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:14 م
صدى البلد
اشرف عطية
كشفت الشركة الكورية هيونداى عن الجيل الجديد من طراز سوناتا 2020 الذى حدث به كثير من التغييرات سنتاولها جميعا بالتفصيل من حيث التصميم الذي اضافت عليه الطابع الرياضي ليوحي لك بقدرتها العالية علي التسارع وروعة الاداء ويعيدون للاذهان فكرة الكوبيه الاربعة ابواب مثل طراز فيلوستر الذي كان يتسم بسقف منخفض واضافات امامية كبيرة.

تتمتع سوناتا الجديدة بمحركات تتراوح من 1600 وحتى 2400 سي سي فى كوريا لكن سيتم طرحا للاسواق الخارجية بمحرك 2000 سي سي بقوة 158 حصانا وآخر 2000 سي سي هجين مع محرك كهربائى بقوة 144 حصانا بمحركات سمارت ستريم الجديدة التى تشمل محرك 1600 سي سي تربو بقوة 180 حصانا وعزم 264 نيوتن متر متصلين بشكل مباشر بالعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات وهو ناقل الحركة الجديد الذى سيحل قريبًا مكان ناقل الحركة الجاف الدبل كلتش.

تطل علينا سوناتا الجديدة بأنظمة القيادة المتقدمة التي تفي بمعايير المستوى الثاني من القيادة الآلية و تأتي ايضا بمستشعر تجنب التصادم الأمامي و مساعد المخرج الآمن وشاشة لرصد النقطة العمياء بمساعدة لمتابعة المسار و نظام ماحي معزز بمراقبة الرؤية المحيطية 360 درجة و ايضا مساعد الوقوف الذكي عن بُعد.

من حيث التصميم الداخلي تمتلك سوناتا لوحة عدادات رقمية 12.3 انش و توجدايضا شاشة عالية الدقة مقاس 10.3 انش في وسط لوحة القيادة للتحكم في جميع الوظائف كما تأتي سوناتا 2020 مجهزة بنظام صوت “بوز بريميام” مع 12 مكبر صوت و مدعوم بتقنية “بوز سينتربوينت” لضمان حصول جميع الركاب على أفضل تجربة صوتية كما تم الاستغناء عن عصاالفتيس و تم استبداله بالأزرار.

اما بالنسبه لسعر سوناتا 2020 فجائت بسعر 73000 الف ريال سعودي لاول فئة و 107000 الف ريال سعودي لاعلي فئة.
تعرف على هيونداي سوناتا 2020 الجديدة .. مواصفات وسعر
تعرف على هيونداي سوناتا 2020 الجديدة .. مواصفات وسعر
تعرف على هيونداي سوناتا 2020 الجديدة .. مواصفات وسعر
تعرف على هيونداي سوناتا 2020 الجديدة .. مواصفات وسعر
تعرف على هيونداي سوناتا 2020 الجديدة .. مواصفات وسعر
تعرف على هيونداي سوناتا 2020 الجديدة .. مواصفات وسعر

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