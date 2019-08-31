خلاف على طريقة السداد.. أزمة في تعاقد مصر المقاصة مع صانع العاب الزمالك

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي المقاصة عن سر عدم اعلان النادي الفيومي ضم أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك بصورة نهائية في الفترة الحالية.



وأضاف المصدر أن الخلاف على طريقة سداد قيمة الصفقة هو السبب وراء عدم حسم انتقال صانع ألعاب القلعة البيضاء للنادي الفيومي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وطلب مجلس إدارة نادي الزمالك الحصول على مبلغ الصفقة المقدر بثلاثة ملايين جنيه دفعة واحدة في حين طلب المقاصة سداد المبلغ على قسطين في الفترة الحالية.

