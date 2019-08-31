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أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:54 م
افكار لارتداء الجاكيت
افكار لارتداء الجاكيت الجينز
رشا عوني
الجاكيت الجينز قطعة مهمة في خزانة كل الفتيات، فهي عملي ومريح وسريع ويمكن تنسيقه مع عدة استايلات مختلفة، كما أنه مناسب للجامعة وللعمل وللخروج ليلا ونهارا، وأحد القطع الرائجة في موضة كل عام ،سواء الطويل أو القصير.

يمكنك ارتداء الجاكيت الجينز بعدة طرق مختلفة منها ارتدائه مع تي شيرت وبنطال جينز وحذاء رياضي بسيط وهو استايل كاجوال وعملي ومناسب للخروجات .

كما يمكنك ارتداء الجاكيت الجينز القصير مع فستان ملون مشجر مع صندل صيفي بكعب صغير، وهو استايل أنيق مناسب للخروج ليلا.

ايضا يمكنك تنسيق الجاكيت الجينز الطويل مع بنطال أو تنورة قصيرة وحذاء رياضي ، أو ارتدائه مع بنطال ابيض او اي لون وتي شيرت مخطط.

أما بالنسبة للمحجبات فيمكنهن استغلال الجاكيت الجينز بعدة طرق مناسبة للحجاب مثل ارتدائه مع فستان طويل أو ارتدائه مع بنطال كاروهات أو مقلم أو كشجر وهو أحد الاستايلات المنتشرة في هذا العام.

أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور
أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور
أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور
أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور
أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور
أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور
أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور
أنيق وعملي.. 6 أفكار مختلفة لارتداء الجاكيت الجينز..صور

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