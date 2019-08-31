تريزيجيه يغيب عن استون فيلا فى هذه المباراة بعد طرده أمام كريستال بالاس

تعرض النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" للطرد أثناء مباراة فريقه أستون فيلا مع كريستال بالاس ضمن منافسات خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وتحصل تريزيجيه على إنذار في الدقيقة 44 من الشوط الأول ، ثم تحصل على إنذار آخر في الدقيقة 54 ، ليطرد في رابع مبارياته في الدوري الإنجليزي مع فريقه الجديد أستون فيلا.



وسيغيب النجم الدولي المصري عن مباراة فريقه القادمة أمام ويست هام يونايتد .ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري .



يذكر أن تريزيجيه انتقل لصفوف نادي أستون فيلا هذا الصيف ، قادمًا من صفوف نادي قاسم باشا التركي مقابل 10 مليون جنيه إسترليني.