بمشاركة إثيوبيين وإريتريين.. تطييب رفات تكلا هيمانوت الحبشي بـ الزقازيق

احتفلت كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي بالزقازيق بعشية عيده حيث صلى نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح صلوات العشية وطيَّب رفات القديس وسط حضور شعبي ضخم.





وشارك في الاحتفالات بعيد القديس "الحبشي" حوالي مئتين من الأشقاء الإثيوبيين والإريتريين الذي احتشدوا في فناء الكنيسة أولًا وهم يسبحون تسابيحهم انضموا بعدها إلى المصلين داخل الكنيسة وواصلوا التسبيح والصلوات.





صاحب الاحتفال نهضة روحية بالكنيسة تضمنت قداسات وعظات روحية.



